Boicot británico al príncipe Harry y Meghan Markle

Esta semana, el «New York Times» reveló que Meghan y su esposo, el príncipe Harry, acababan de firmar un contrato de varios años con Netflix. La pareja producirá documentales, películas, series e incluso programas para niños. Se trata de un acuerdo similar al llegado por la plataforma con el matrimonio Obama en 2018. «Nuestro objetivo será crear contenido que informe, pero que también dé esperanza», señalan los Sussex en un comunicado oficial. «Como padres jóvenes, también es importante para nosotros crear espacios familiares inspiradores», añaden.

En cuanto se confirmó la noticia, muchos británicos expresaron su enfado en las redes sociales, algunos incluso se dieron de baja de la plataforma de streaming. «No solo lo que tienen que decir no me interesa, sino que también cancelaré mi suscripción», afirma un internauta, según recoge «The Express». «Gracias a Dios que nunca me he suscrito a Netflix, lo que significa que no tengo que cancelar mi suscripción debido a este llamado macro acuerdo con los avispados e irritantes Harry y Meghan Markle», añade otro.

Desde que los Sussex anunciaron que abandonaban la monarquía británica, las críticas a la pareja no han dejado de llover. Pero es especialmente hacia Meghan Markle, a quien van dirigidas la mayor parte de las críticas, de ahí la aparición del término «Megxit» . Y aunque desde hace algunos meses están asentados en California, el matrimonio continúa protagonizando las portadas de los diarios, en los que son tratados sin mucha compasión.

Según los expertos, el acuerdo entre Netflix y ambos asciende a más de 100 millones de dólares (unos 84 millones y medio de euros). Sin embargo, Meghan ha hecho saber que nunca volverá a ser actriz. Harry y su esposa afirmaron en su nota de Prensa que «el alcance sin precedentes de Netflix nos ayudará a compartir contenidos impactantes que sirvan de ayuda a muchas familias». Una iniciativa que lucha por convencer y que sea bien acogida por los súbditos de Isabel II.

Adulterio y conflictos

Pero la historia no termina aquí. Adulterio, conflictos con la reina, su fracasado matrimonio con el príncipe Carlos, su relación con James Hewitt... Estos son los temas que aborda «Diana: un nuevo musical», centrado en la vida de Lady Di, fallecida en 1997. El espectáculo, que iba a presentarse en Broadway en marzo, tuvo que ser pospuesto para mayo de 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los productores decidieron filmarlo sin público, en el teatro Longacre, para que pudiera proyectarse en televisión en mayo de 2021. Pero ahora se cree que la «entrada» de los Sussex en Netflix podría retrasar otra vez su estreno e incluso cancelar sine die la emisión, con lo que probablemente subiría su popularidad de nuevo en Inglaterra de la fallecida Diana.