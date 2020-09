Carmen Borrego: “Rocío Carrasco no perdonará nunca a su hija”

La hija de Teresa Campos, denuncia desde las páginas de Lecturas, que atraviesa graves dificultades económicas y asegura estar arrepentida del rumbo profesional que tomó cuando decidió cambiar su rol de directora de programas por el de colaboradora. Los problemas económicos podrían ser la causa de que la tertuliana de Viva la Vida se haya decidido a hablar, por primera vez a calzón quitado y previo pago, del trauma que sufre Rocío Carrasco y que le impide perdonar a su hija.

Aunque Carmen Borrego siempre ha apoyado a Rocío Carrasco en su conflicto con su hija, dada la amistad que mantiene con ella desde que esta comenzara a colaborar en el programa que ella dirigía, ‘Día a día’, que presentaba Maria Teresa Campos, siempre se había resistido a traicionar la confianza de la hija de la Jurado. Rocío Carrasco siempre ha pedido a su círculo más íntimo, en el que se encuentran las Campos, que no opinen sobre el conflicto que mantiene con su hija mayor ni entren en las provocaciones de su ex, Antonio David Flores. El deseo de “Rociíto” de defender su honor como madre sólo tiene un camino, el judicial, y mantiene un espectral silencio, sólo roto en el estrado. Una estrategia que, hasta ahora, le ha dado buen resultado y que impide a su entorno lucrarse a costa de su desgracia. Algo que hasta ahora siempre han respetado sus amigos.

Pero la hija mayor de Teresa Campos que reconoce que no puede mantenerse económicamente trabajando un día a la semana en Viva la Vida y dolida por las críticas de sus compañeros por defender a Rocío Carrasco, ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre la polémica que alimenta las tardes y noches de la cadena: el dramón familiar del clan Jurado, desde que hace 7 años, se rompiera trágicamente la relación entre la hija y la nieta de “la más grande”. Y sus declaraciones no van a dejar indiferente a nadie, y aún menos a los implicados en este asunto, ya que Carmen Borrego afirma sin pelos en la lengua que “su amiga no va a perdonar a su hija Rocío Flores”.

“No creo que Rocío Flores recupere a su madre. A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija”, asegura tajante en Lecturas. “Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón”, deja caer. Pero va más allá, asegurando que la bronca que las distanció para siempre traumatizó a su gran amiga: “A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada en eso. Y es incapaz de perdonar”.

Carmen Borrego, que también sufrió cuando su ex marido le quitó la custodia, temporalmente, de sus dos hijos, se pone en el lugar de Rocío Carrasco destacando la trascendencia mediática del caso: “Yo, como madre, actuaría de otra manera a como lo hace Rocío Carrasco, pero tampoco he vivido lo que ha vivido ella. Ha sufrido mucho. Que no hables de nadie de tu familia y que ellos se dediquen a hacer lo que hacen...”.