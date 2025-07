Helen Mirren cumple 80 años: la gran dama del cine que conquistó Hollywood desde la aristocracia rusa hasta la realeza británica

Helen Mirrenno solo ha encarnado a algunas de las mujeres más poderosas de la historia, desde Isabel I e Isabel II de Inglaterra hasta Cleopatra o Catalina la Grande. También se ha convertido en una de ellas, aunque fuera de la ficción. Este 26 de julio, la actriz británica cumple 80 años, y lo hace en plena forma, sumando papeles, alzando la voz en causas sociales y siendo un referente de elegancia, talento y compromiso.

Nacida como Ilyena Lydia Vasilievna Mironov, Mirren tiene raíces profundamente aristocráticas. Su familia paterna formaba parte de la nobleza rusa, con un abuelo coronel al servicio del zar Nicolás II y una bisabuela condesa. Tras la revolución bolchevique, su familia se asentó en Londres, donde su padre cambió el apellido por "Mirren" para integrarse mejor. Curiosamente, por parte materna también tiene una conexión con la monarquía británica: su abuelo fue carnicero oficial de la reina Victoria. Sin embargo, creció en un entorno obrero y con valores antimonárquicos, lo que contrasta con los numerosos papeles reales que ha interpretado.

Una carrera de teatro, cine y televisión

Mirren encontró su vocación desde joven. A los 20 años ya brillaba en el teatro londinense con papeles como Cleopatra. Pero fue en la televisión, especialmente con la serie "Principal sospechoso" en los años noventa, donde alcanzó el reconocimiento del gran público. Allí encarnó a Jane Tennison, una detective compleja y adelantada a su tiempo, papel por el que ganó dos premios Emmy.

En el cine, la fama internacional le llegó con "La locura del Rey Jorge" (1994) y más tarde con "Gosford Park" (2001). Pero su consagración llegó en 2006 con "La reina", donde interpretó a Isabel II, papel por el que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Bafta. Tres años antes, había sido nombrada Dama del Imperio Británico por la propia monarca. Una curiosa ironía para quien fue criada en un hogar poco entusiasta de las instituciones reales.

Activismo, feminismo y longevidad artística

Lejos de acomodarse en su estatus de estrella, Helen Mirren ha sido siempre una voz clara y sin filtros. Denunció el machismo en la industria, como aquel incómodo momento en su primera entrevista televisiva en 1975, y ha defendido abiertamente el feminismo y la necesidad de combatir el edadismo en el cine. “Sigue habiendo dinosaurios en esta industria”, dijo en 2017 tras el estallido del caso Weinstein, dejando claro que ella nunca ha necesitado el permiso de nadie para brillar.

Jason Clarke y Helen Mirren en una escena de la serie larazon

Es también una de las pocas actrices que ha logrado mantener una carrera activa y relevante después de los 50. Desde 2014 es imagen de L’Oréal Paris y ha reivindicado la representación de las mujeres mayores tanto en pantalla como en la publicidad. Su vitalidad y versatilidad siguen intactas.

Agenda llena a los 80

Mirren no frena. En lo que va de año ya ha estrenado dos series ("1923" y "Tierra de mafiosos") y tiene en marcha al menos tres nuevos proyectos. En "Switzerland", dará vida a la escritora Patricia Highsmith, mientras que "Goodbye June" marcará su colaboración con Kate Winslet como directora. Y a finales de agosto llegará a Netflix "El club del crimen de los jueves", donde repite junto a Pierce Brosnan.

También ha sido noticia por su postura política, en especial respecto al conflicto palestino-israelí, donde ha defendido la existencia de Israel y el derecho de sus artistas a participar en eventos culturales internacionales. Unas declaraciones que, como siempre en su caso, no pasaron desapercibidas.

A lo largo de seis décadas de trayectoria, Helen Mirren ha roto estereotipos, ampliado los límites de los roles femeninos y demostrado que el talento no envejece. Como ella misma dijo hace años, no piensa retirarse oficialmente: "Simplemente iré desapareciendo poco a poco". Pero si algo está claro es que, por ahora, el mundo no está listo para prescindir de ella.