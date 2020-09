Jorge Bárcenas felicita a su “persona favorita”

View this post on Instagram

‼️🥳 MUCHÍSIMAS FEELICIDAAADES ‼️🥳 . . Mi persona favorita cumple hoy 20 años y yo soy la persona más afortunada del mundo por poder celebrarlos a tu lado 🖤🎉 . . Y por todos lo que nos quedan... 🥰 . . Gracias por absolutamente todo 🙏🏻 . . Te quiero ❤️