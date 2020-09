José Antonio Avilés ataca a María Patiño: “Das repugnancia”

El colaborador de “Viva la Vida” vuelve a estar en el punto de mira debido a unas nuevas acusaciones de estafa. Debido a esta nueva polémica, sus compañeros de “Sálvame” y más concretamente María Patiño opinaron al respecto. Y es que la periodista considera que el ex superviviente está en el programa de los domingos de Telecinco para que la audiencia se ría de él, algo que rechaza porque considera que es “peligroso que Avilés utilice una plataforma pública para seguir aprovechándose de personas”.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Avilés y ha contestado esta misma tarde a Patiño desde el plató de “Viva la Vida”: “Yo creo rechazo y tú repugnancia. Si tan profesionalidad eres y tanta clase de moralidad das, predica con ello. No ataques a tus compañeros como los atacas cuando están débiles (...) No participes de humillar a la gente como lo haces. El día del especial de ‘Supervivientes’ te dije que no te iba a dar nada para que te levantaras de la silla y te ganases el aplauso fácil del público, porque ahí es donde tú ganas, en el aplauso fácil”.

Además, el cordobés ha advertido que si continúa esta guerra pública entre ambos, la llevará ante un tribunal.