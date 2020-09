Bigote Arrocet se desmarca del polémico hermano de las Campos

Terelu y Carmen Borrego no debieron tener el menor interés en desvelar a Edmundo Arrocet la existencia de Jesús, su hermano anónimo, como ellas le califican. Ni tampoco su novia durante años, María Teresa Campos, sacó a colación el tema, por lo menos, eso es lo que cuenta Arrocet desde Chile, que asegura que “no tengo ni idea de lo que me preguntas, no sé quién es esa persona, nadie me ha hablado de ese hombre. No tengo el menor conocimiento de su existencia”.

Pero parece extraño que ni su pareja ni las hijas le hablaran del hermano “secreto”, cuando otras personas, sin pertenecer a la familia Borrego Campos, estaban al tanto de todo. Quizá, como dice Antonio David Flores, “Terelu y Carmen se avergüenzan de su hermano”, refiriéndose a un turbio asunto sucedido a principios de este siglo y le condujo al juzgado con sentencia condenatoria, tal y como asegura Lolo, el portavoz de la familia que le denunció en su día.

Las hermanas tiemblen solamente de pensar que el caso salga a la luz, y por ello callan cuando se les pregunta por el tema. A lo mejor, Bigote Arrocet quiere desmarcarse de la polémica y opta por hacerse el tonto. O el sueco.