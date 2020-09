Carmen Borrego: “Jamás me han quitado la custodia de mis hijos”

Ayer, Carmen Borrego se convirtió en protagonista del programa “Viva la Vida”. La hermana de Terelu Campos ha querido aclarar que “jamás me han quitado la custodia de mis hijos”. No existe ningún episodio oculto en mi vida por el que se haya decidido judicialmente que me retiren la custodia de mis hijos".

Con respecto a la entrevista concedida a una revista del corazón en la que arremetía contra Antonio David Flores y hablaba de su hija Rocío Flores Carrasco asegura que “nunca he dicho nada malo de Rocío Flores ni lo voy a decir. Comenté su concurso como lo hemos hecho todos pero nunca le he faltado al respeto. He podido dar mi opinión y puede que no le haya gustado".

Custodia

Antonio David aseguraba que había un asunto oscuro por el que había perdido la custodia de sus hijos. La hija de María Teresa Campos insiste q ella se quedó con una custodia compartida hasta que los menores cumplieran la mayoría de edad. “Nunca he hablado de mi proceso de separación y divorcio porque implica a las personas más importantes de mi vida. Jamás he abandonado a mis hijos. Desmiento completamente que haya nada oscuro. No entiendo por qué lo dicen. Mi vida ha sido siempre muy normal. Que lo cuenten los que lo dicen", afirmó.

“Desmiento que haya faltado a mi trabajo. Llegaba la primera y salía la última y he respetado a mis compañeros. Es mentira que me cayera redonda en un plató de televisión por un ictus, como se ha dicho. Intento vivir sin rencor y sin odio. A mí esta semana me ha hecho llorar lo que mis hijos habrán sentido cuando hayan oído tantas acusaciones falsas”.