Natalia Lacunza: “Amaia demostró que ‘OT’ no es un programa de productos prefabricados”

Natalia Lacunza (Pamplona, 1999) se subirá mañana al escenario del festival Tomavistas, que tras su cancelación debido a la Covid-19 ha sabido reinventarse en un nuevo formato apodado ‘Tomavistas Extra’ y que, gracias a Vibra Mahou, este 20 de septiembre IFEMA- Feria de Madrid acogerá uno de los directos más esperados del festival madrileño. “Es el primer festival de mi vida, estoy súper feliz, contenta e ilusionada”, confiesa la protagonista que afronta una etapa “muy dulce”, como ella misma asegura, tras vivir una intensa pero muy gratificante gira adecuada a las circunstancias.

La situación actual no le ha permitido hacer la que hubiese sido su primera gira, ‘A Otro Lado Tour’, es por ello que la navarra ha sabido aprovechar la ocasión para mostrar una versión más personal en formato acústico, ‘Tiny tour’: “Ha sido un reto, somos solamente tres en el escenario y estoy súper orgullosa porque ha salido a pedir de boca”.

Con motivo de la promoción del festival, LA RAZÓN ha tenido el placer de charlar con la artista del momento y tratar la difícil situación que atraviesa el sector cultural: “Estamos viviendo unos tiempos súper convulsos y la música, cultura y arte es lo que nos mantiene conectados con nosotros mismos; y nos hace olvidarnos de todas las cosas que pasan en el día a día y que nos atormentan. Creo que es una cosa súper importante a nivel social, muy básica, y al igual que otros sectores que se están viendo afectados, hay mucha gente que depende de ello. Es una situación de “Alerta roja” y es súper importante que se oiga. Da muchísima rabia... llevamos meses preparándonos para un concierto y de pronto te lo tiran por la borda...”.

─ Si tuviera la oportunidad de mandar un mensaje al Gobierno ante esta “Alerta Roja”, ¿qué le diría?

─ No soy una persona muy política porque quiero separarlo de mi carrera, pero nuestra sociedad necesita la cultura como respirar. No hacerle caso y mantenerla en segundo plano es como cuando quitan filosofía del colegio, que es súper básico para el desarrollo personal de los alumnos. Por favor, que le hagan caso y que lo tengan en cuenta porque la cultura es como el pulmón de la sociedad.

“Estoy súper agradecida a ‘Operación Triunfo’, no reniego para nada”

Natalia Lacunza se dio a conocer en 2018 gracias a su paso por el talent musical ‘Operación Triunfo’, en el que quedó en tercera posición y gracias al cual ha podido labrarse un futuro sensacional en la industria musical. Actualmente, cuenta con dos EPs: ‘Otras Alas’ (2019) y ‘EP2’ (2020); consolidándose así como una de las exconcursantes con más proyección.

─ Su trayectoria profesional desde tu salida de ‘Operación Triunfo’ hasta ahora, ha sido espectacular. ¿Cómo la definiría Ud.?

─ Estoy en constante cambio y evolución, pero me siento súper contenta ahora mismo a nivel interno. El camino es solitario, pero el tener una banda y un equipo es maravilloso. Siento que he hecho lo que me ha apetecido en cada momento y el trabajo va dando sus frutos. Estoy súper contenta y trabajando mucho, ya tendré tiempo de descansar cuando me muera.

─ ¿Es de aquellas ex "triunfitas” que reniega de su paso por el concurso o le enorgullece?

─ No. Me parece que ‘Operación Triunfo’ es una plataforma increíble. La formación que recibes es increíble, es muy difícil encontrar algo como ‘OT’. Aprendes a trabajar bajo presión, cómo funciona la televisión por dentro, es un formato muy guay, tiene ese factor reality que luego tiene sus consecuencias que no son agradables en ciertos aspectos, pero te da la oportunidad única y yo sé que no estaría donde estoy si no fuera por OT. Obviamente hay un trabajo súper intenso. Yo estoy súper agradecida, no reniego para nada.

─ Al final parece que se ha conseguido derrotar esa connotación negativa con la que se les etiquetaba a los concursantes del programa

─ Amaia Romero (ganadora de OT 2017) fue la que marcó la diferencia. ‘OT’ no es un programa de muñecos y productos prefabricados. Demostró que luego puedes hacer lo que quieras realmente, teniendo más o menos recursos. Amaia fue un claro ejemplo y abrió bastantes puertas a los que fuimos detrás.

─ ¿Sigue manteniendo contacto con sus compañeros de edición?

─ Este domingo íbamos a quedar para comer. Nos llevamos muy bien, hablamos un montón, nos mantenemos informados... La verdad es que estoy muy orgullosa de mi edición porque son todo personas muy humanas, muy normales. No ha habido envidias ni cosas raras. Nos tenemos un cariño mutuo súper real. Nuestra edición moló por eso, nadie intentaba pisar a nadie, sin malas energías ni malos rollos y se mantiene así. Yo les tengo mucho cariño, les quiero un montón y nos llevamos súper bien.

Recientemente la artista navarra cambió su look y optó por unas extensiones para alargar su cabello y mechas rubias por la parte interna. Un cambio de imagen que ha llamado la atención de sus fans que se preguntan si Natalia podría haberse inspirado en Aitana, que también ha cambiado su pelo. “Me da risa la pregunta porque yo lo llevo desde mayo. La verdad es que no tiene nada que ver, cuando vi su look, escribí a su peluquero y me dijo que ‘me tenían fichada’. La verdad es que le queda muy guay, pero lo llevaba yo antes”, contesta entre risas.

“No sé si soy muy patrón ‘Élite’, pero me encantaría dar el paso”

Desde hace algunos meses, Natalia Lacunza mantiene una relación sentimental con el también artista Pol Granch, ganador de 'Factor X’ en 2018, que ha sido noticia por su fichaje en la exitosa serie de Netflix, ‘Élite’. Un paso hacia el mundo de la interpretación que la cantante también se plantea dar en algún momento: “No sé si ‘Élite’, no sé si soy muy patrón ‘Élite’, pero me encantaría dar el paso. Es algo que tengo metido desde que era pequeña. Siempre he hecho teatro musical y lleva muchísima interpretación implícita y últimamente tengo muchas ganas de explotar esa parte en los videoclips. Me apasiona y me gustaría trabajar como actriz, tendría que trabajarlo un montón, pero sí”.

─ Es muy joven todavía y ya puede presumir de un camino de éxito... ¿Qué le falta a Natalia Lacunza?

─ No lo sé... ahora quiero estudiar música, estoy en el momento de aprender para poder tener autosuficiencia, que es súper importante y que si me quedo sola, pueda seguir adelante. Ahora estoy muy bien acompañada, pero me apetece tener más formación

─ Por último, ¿puede contarnos en qué proyectos se encuentra inmersa ahora?

─ Este domingo anuncio una colaboración que me hace un montón de ilusión de un tema que no es mío, sino de otro grupo; se podría decir que he hecho una reedición en español. Estoy ahora en el estudio trabajando en mi próximo single, que es bastante diferente a lo que he hecho hasta ahora, tiene mucha más energía y es mucho más grande. También tengo el siguiente single definido... Estoy en un momento bastante dulce, la verdad.

─ Gracias por la entrevista, Natalia. Le deseo mucho éxito y suerte.