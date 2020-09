Olga Moreno, llora bajo pago, las supuestas infidelidades de Antonio David Flores

“Hay más mujeres que podrían haber tenido una aventura con nuestro colaborador”-dijo ayer Jorge Javier Vázquez en Sálvame, desvelando que un nuevo testimonio, dispuesto a relatar sus supuestas experiencias sexuales con Antonio David Flores. Esta mujer, que formaría parte del autobús (eufemismo utilizado por el padre de Rocío Flores para referirse a la caravana de mujeres que aseguran haber tenido una aventura con él), “iba a venir a nuestro plató a contar su testimonio el pasado viernes. Lo más inquietante-decía el presentador haciendo un silencio-es que sufrió un accidente que le impidió venir.”

No va a a resultarle fácil al ex de Rociíto parar este autobús que amenaza con arrollar su sólido matrimonio con Olga Moreno. Esta previsto que, en esta semana, salgan a la luz nuevas aventuras del que fuera “asesor del amor” en MHYV. Soportar estas insinuaciones, comprobar como el polígrafo certifica sus deslices y ver a tu marido, sonreír en el plató, cuando le alaban su mítica potencia sexual, no es plato de buen gusto para Olga Moreno, que está destrozada pero ha encontrado en su dolor, la manera de seguir facturando con el objetivo de obtener ingresos ante el inminente embargo de la facturación del sueldo de su marido en televisión.

El plazo para hacer frente al pago de los 80.000 euros que le reclama Rocío Flores por la manutención de sus dos hijos, ya ha expirado y la pareja afronta el infortunio sentimental, haciendo caja ante las previsibles “vacas flacas” que se avecinan.

En la entrevista de Olga para la revista SEMANA, la mujer de Antonio David se desahoga sobre el carrusel de emociones que la embarga desde que salieran a la luz las presuntas infidelidades del padre de su hija. Olga Moreno está en el foco de la noticia y ha roto su silencio para decir cómo le está afectando la tormenta mediática en la que está inmersa su familia: “He llorado mucho y lo he pasado muy mal”, asegura a esta revista.

Las fotografías que acompañan sus últimas declaraciones, evidencian el mal momento que atraviesa la sevillana. Mucho más delgada y con el semblante muy serio, la bella esposa de Antonio David Flores, reconoce la crisis que atraviesa su matrimonio.