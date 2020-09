Estados Unidos, en shock, ante las declaraciones de la suegra de Kobe Bryant

Han pasado ocho meses desde que la tragedia sacudiera a los Bryant, cuando sorprendentemente, ha estallado una guerra familiar totalmente inesperada. Tras la muerte de Kobe y su hija Gianna, en un accidente de helicóptero que dejó desolada a la familia, la madre de su viuda, Vanessa Bryant ha lanzado unas duras acusaciones a su hija.

Sofía Urbieta, la que fuera suegra de Kobe Bryant, ha aparecido en el mítico programa de televisión “El Gordo y la flaca” para echar por tierra la imagen de su propia hija, muy querida en Estados Unidos, a quien acusa de haberla echado de casa y de quitarle su coche. Unas declaraciones que han conmocionado a la audiencia americana ya que nadie podía creer que, en un momento tan complicado para la familia, madre e hija estén tan distanciadas.

"Estábamos mi nieta Natalia, Vanessa y yo. Natalia dijo que no podía seguir viviendo en la casa familiar porque cada vez que bajaba al salón veía a su padre y a su hermana pequeña. Entonces mi hija preguntó que qué casa vendíamos. Poco después me dijo que tenía que salir de mi casa. Y también me dijo que quería su coche. Qué puedo hacer, no tengo a dónde ir. Me dijo: “Tú te las arreglas como tú puedas”.

Tras las declaraciones de Sofía, Vanessa no se ha quedado callada y ha emitido un comunicado en el que no desmiente las acusaciones pero aclara los motivos por los que decidió echar a su madre de una casa de su propiedad. ““Mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi madre tuvo la audacia de hacer una entrevista en la televisión hablando negativamente de mí mientras derramaba lágrimas sobre un automóvil y una casa que no estaban a su nombre”, expresó la viuda del jugador.

Bryant también señaló que su madre ha intentado dar una imagen de vulnerabilidad económica ante las cámaras que no es real: “Se quitó todas sus joyas de diamantes, vació el apartamento que le proporcioné y guardó los muebles para que pareciera que no tenía apoyo. Mi esposo y yo la hemos apoyado económicamente durante los últimos 20 años y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual”, ha relatado.

Bryant negó haber recibido apoyo emocional de su madre tras la muerte de Kobe y Gianna el pasado enero pasado: "Contrario a informes anteriores, ella no ha estado presente físicamente ni nos ha apoyado emocionalmente a mis hijas y a mí después de que mi esposo y mi hija fallecieron. En el futuro, veo lo que es más importante para mi mamá y es más que doloroso. Espero que esta transmisión pública de nuestras relaciones personales se detenga aquí”.

La madre de Vanessa que aseguró que la vivienda nunca estuvo a su nombre y que, de momento, se encuentra viviendo en un departamento que Vanessa le ayudó a conseguir y que está pagado hasta marzo de 2021. No obstante, aseguró que su hija le dijo que a partir de esa fecha, deberá sostenerse económicamente como pueda.

Las diferentes versiones del desencuentro entre madre e hija, tienen a los americanos muy confundidos ya que la que fuera suegra de Bryant, fue siempre un pilar fundamental del matrimonio. La presencia de la abuela de los hijos de la estrella de la NBA, era habitual en la vida cotidiana de la familia y también en las canchas de baloncesto, animando a su yerno y a su nieta, en los partidos.