Teresa Campos, llorando por su Bigote: “¿En qué te he humillado yo?”

“Tengo el amor de mi perrita Luna, de mis hijas y mis amigos. Y estoy abierta al amor porque el amor no tiene edad pero....¿Quieres que te diga la verdad Bertín?, yo todavía no lo comprendo, sé que ha sido amigo tuyo, pero no lo comprendo. No me lo puedo creer”, confesaba María Teresa en “El show de Bertín”, el recién estrenado programa de entrevistas del cantante andaluz en su televisión autonómica.

“Sin haberme preguntado te estoy diciendo lo que muchos me preguntan. No me puedo creer que esa persona no…”, -le decía rompiendo a llorar a Osborne hablando del amor. “Creo que hay circunstancias personales que te hacen cambiar de postura que no eres capaz de explicar, porque no seas capaz, no te atrevas o te dé vergüenza o porque sea inconfesable. Hay muchas veces que los sentimientos dices, cómo voy a contar yo esto y es mejor desaparecer”, respondía el presentador tratando de dar consuelo a su amiga que aún no entiende cómo Bigote Arrocet dio la “espantá” de su casa y de su vida a través de WhatsApp.

Una cobardía que Maria Teresa Campos no perdona ni olvida. Aún le duele. “Las personas hablan y yo no me voy a morir por eso”-responde Teresa, recordando el último mensaje de Bigote y su cruel despedida. "Yo no entiendo, conociéndole bien, que no podéis ser amigos-le comentaba Bertín y Maria Teresa respondía: “Eso es lo que yo entiendo. No hace falta hacer las cosas de determinada manera y a veces, cuando es un hombre el que es muy famoso, no pero cuando es mujer, a veces se tiene que hacer perdonar eso. Yo siempre creí que, al revés, que estaba orgulloso pero releyendo su último mensaje he llegado a esa conclusión...El final del WhatsApp decía ‘ya no me humillas más’, ¿en qué te he humillado yo? Vamos a cambiar de tema” le rogaba a Osborne para evitar el dolor y el bochorno que sentía al emocionarse hablando de su expareja, a quién continúa recordando y defendiendo en público.

“A veces veo las fotos y...-rompe a llorar sin consuelo. Esta foto la hicimos aquí, allá. A veces me vestía y me decía que guapa estás y me hacía una foto. “¿Tú crees en las segundas oportunidades?-le preguntó Vicky Martín Berrocal, también presente en la entrevista-porque yo no”. Una pregunta que se quedó en el aire sin que Maria Teresa aún se atreva a contestar.