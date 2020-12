Anne-Aymone, esposa de Giscard D’Estaing y pionera del papel moderno de la primera dama

“Veo que no he dejado muchos recuerdos,-confesó entristecida al Paris Match , en 2018. Cuando hablamos de las primeras damas, estoy bastante ausente, olvidada”. Anne-Aymone Giscard d’Estaing, de 87 años, creó sin embargo una Fundación dedicada a la protección de los niños, en 1977. Siguió siendo un apoyo inquebrantable de su esposo Valéry, quien falleció ayer por Covid-19 a los 94 años tras llevar hospitalizado en Tours desde mediados de noviembre.

Inseparable de su marido desde su unión el 17 de diciembre de 1952, en París, Anne-Aymone Sauvage de Brantes nació el 10 de abril de 1933. Era hija del conde François Sauvage de Brantes y de la Princesa Aymone de Faucigny-Lucinge y Coligny.

Graduada de la escuela Notre-Dame-des-Oiseaux de París, donde estudió cocina, costura e historia del arte, posteriormente comenzó un curso en la École du Louvre. Fruto de su matrimonio con el político, tuvieron cuatro hijos: Valérie-Anne, nacida en 1953, Henri, nacida en 1956, Louis, nacida en 1958, y Jacinte, nacida en 1960 y fallecida en 2018. Anne-Aymone Giscard d’Estaing participó activamente en la campaña de su marido, antes de convertirse en Primera Dama de Francia, de 1974 a 1981. La primera esposa de un presidente en tener un papel importante, también se convirtió en la primera esposa de un jefe de Estado francés en presentar sus deseos a los franceses en la televisión el 31 de diciembre de 1975. Sin embargo, ella no vivía en el Elíseo debido a que los apartamentos privados del palacio eran demasiado pequeños para vivir allí con niños, de todos modos pidió tener una oficina. Una verdadera revolución. “Durante la campaña, tenía una oficina en la permanencia donde recibía a quienes la querían. No había razón para que después desapareciera por completo. Y pensé que se necesitaba algo oficial. Entonces expresé mi deseo de tener una oficina en el Elíseo. Me causó un poco de pánico porque no estaba planeado y, hasta entonces, ninguna primera dama había tenido una oficina “, confió- ella en 2018 durante una entrevista con Paris Match Tuvo una unión agitada por las múltiples y conocidas infidelidades de su esposo. Al final del mandato presidencial no dudó en declarar que “cuando pienso en los desafortunados soberanos, en Inglaterra, Holanda o Dinamarca que tienen este rol de por vida, no los envidio”.