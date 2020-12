Belén Esteban apoya a Jesulín por primera vez desde su ruptura

Siempre que Belén Esteban habla del padre de su hija Andrea es para reprocharle algo, es casi un milagro escuchar a la “reina del mercadillo” hablar en positivo sobre Jesús Janeiro, pero, sorpresa, ayer lo hizo en “Salvame”, apoyando al torero en su nuevo proyecto de convertir “Ambiciones” en un gran centro de celebraciones. Lo ve como una “estupenda iniciativa, que seguro que va a tener mucho éxito, porque Jesús está rodeado por un buen equipo de colaboradores, conozco a Raquel , la responsable del catering, y es una chica estupenda”.

Esto no significa que abra las puertas de la amistad a su ex pareja, no, pero sus declaraciones ya han conseguido que en las redes sociales se tomen a cachondeo sus palabras. El carcajeo es supino.

Un comentario jocoso recomienda a la colaboradora televisiva que contrate la finca para celebrar el banquete nupcial de su futura boda religiosa con su Miguel, y otro le sugiere que elija al torero como maestro de ceremonias del ágape. El mundo al revés.