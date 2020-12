El injustificado ataque de Oriana Marzoli a Amor Romeira: “Me parece un golpe bajo”

En medio del debate de “La Casa Fuerte” Amor Romeira rompía a llorar sin motivo aparente. “Es lo mismo de siempre...”, decía a Jorge Javier Vázquez. Harta, según la canaria de recibir ataques, desvelaba el motivo de sus lágrimas: “Puedo entender que se me critique si soy mejor o peor persona, si le gusto o no le gusto... pero siempre con lo mismo no. Yo no me meto con las personas por lo que quieran ser. Llevo tantos años demostrando quien soy para que me venga la señorita Oriana a decirme si me tiene que tratar de señor o señora o no sabe cómo dirigirse a mi porque tengo el pelo corto”.

“Me parece bajuno, un golpe bajo... soy humana y a veces me afecta pero estoy muy por encima de todo eso y personas como Oriana Marzoli me resbalan”, añadía.

A continuación era Oriana la que tomaba la palabra y justificaba el ataque: “Tengo vídeos donde dices que yo era una persona homófoba y que me dedico a la profesión más antigua del mundo. Deja de llorar, no te creo nada”.

La tensión se palpaba en plató y Amor atacaba de nuevo a la venezolana: “Eres transfoba ¡lo eres! porque a mi te guste o no me tratas en femenino. La diferencia entre tú y yo es que yo tengo educación y cuando vengo a hacer mi trabajo me dejo la guerra o lo que tenga contra ti en la calle. Yo no he hecho nada. Si eres puta a mi me importa una mierda”.

Tras el enfrentamiento la canaria abandonaba el plató y Oriana pedía disculpas públicamente. “Pido disculpas si se ha sentido ofendida. No soy transfoba ni homófoba”. También Amor optó por volver en directo y pedir perdón por las formas: “No tengo nada en contra tuyo. Te respeto, eres una chica muy válida para estar en televisión pero con esos argumentos jamás”.