La traición de Anabel Pantoja a su prima Isa para ocultar una infidelidad

La que fuera la niñera de los hijos de Isabel Pantoja y persona de confianza del clan durante casi treinta años, tira de la manta y desvela en una entrevista concedida a Lecturas algunos de los secretos de Cantora: las relaciones entre cada uno de sus miembros, las promesas incumplidas de Isabel a su persona y se pronuncia por primera vez sobre la polémica que rodea a la herencia maldita del torero.

Llegó a servir a casa de Isabel cuando era una adolescente. Fan de Agustín Pantoja, a quien seguía de concierto en concierto, fue así como, con 18 años, recibió la oferta que le daría la fama: trabajar como niñera del pequeño Francisco José, al que entonces, se apodaba como “Paquirrín”. La familia, que incluía a la madre y a los hermanos de Isabel, todavía vivía en Sevilla. Unos años después, según Dulce, “Isabel se hartó y nos independizamos a Madrid. Kiko tenía 7 años.”

El traslado de Isabel a Madrid provocó las primeras rencillas familiares. Isabel quería “desvincularse de estar ahí encerrada con su familia...Nos fuimos los tres, Isabel, el niño y yo, y la dejó de hablar toda la familia por irse a Madrid, a mí me decían que me había cambiado de chaqueta”.

Según relata Dulce, Isabel y su familia directa, madre y hermanos, estuvieron sin hablarse dos años hasta que se celebró la comunión de Kiko. Para entonces, Isabel ya mantenía una relación muy estrecha con Encarna Sánchez. “Vinieron en coche a la comunión y estuvieron aislados. No hicieron las paces y no vi si se hablaron”.

No sería esta la única pelea que se produjo en el seno de la familia Pantoja Martín. Aunque, en estos momentos en que las relaciones familiares están más tensas que nunca, tras el grave conflicto emocional y económico que enfrenta a Isabel y a su único hijo biológico, el clan Pantoja nunca ha estado bien avenido. Isabel no tiene relación con dos de sus tres hermanos, Juan y Bernardo, y desde que se quedara viuda tampoco mantiene contacto con su familia paterna ni materna.

Sus primos más famosos, como Chiquetete o Sylvia Pantoja, han dejado claro a lo largo de los años, que la tonadillera les dio la espalda cuando se hizo mundialmente famosa, renegando de ellos e, incluso, perjudicándoles en sus respectivas carreras.

Isabel Pantoja, junto a Kiko e Isa, tras volver de su aventura de supervivencia en Honduras. Los hijos de la artista se mostraron muy cariñosos en público a pesar del distanciamiento existente entre ellos desde hace algún tiempo.

Pero sí las relaciones entre los miembros del clan de la generación de Isabel Pantoja han sido conflictivas, las siguientes camadas del clan tampoco pueden presumir de cercanía, lealtad ni cordialidad entre sus miembros. De sobra conocidas han sido las peleas entre los dos hijos de Isabel, Isa y Kiko, que han protagonizado en los platós fuertes encontronazos.

La niñera recuerda episodios muy complicados como uno que trascendió a la prensa en el que Kiko roció con una manguera a Isa por haber mantenido relaciones sexuales siendo aún menor. Aunque Dulce niega que el motivo fuera ese, reconoce que ha presenciado escenas muy desagradables entre los hermanos: ”No fue por eso. Lo revivo y...Kiko se lo ha contado a mucha gente, no yo”. Dulce asegura en la entrevista que cuando Isa tenía 16 años, “la dejaron sin móvil encerrada por conocer a un chico, y consiguió uno para hablar con él. Lo más duro que he vivido. La Pantoja me rompió mi móvil para que no pudiera utilizar el mío, se creía con el derecho de todo.”

Anabel Pantoja, teatrera y falsa, según la niñera.

Por si fuera poco, ahora Dulce desvela que Anabel Pantoja, la única Pantoja que sigue formando parte del núcleo familiar, también ha tenido sus más y sus menos con los hijos de la tonadillera. La niñera ha cuestionado que “Anabel Pantoja acuse a Sylvia Pantoja de aprovecharse y presume de que jamás se sentaría para hablar mal de su familia. ¡Se le olvida que cuando su prima (Isa) estaba sola en “Supervivientes” se hizo un “Deluxe” hablando mal de ella!. Anabel se sentó en un plató por dinero y por tapar una infidelidad que ella cometió con su exnovio, a cambio de que el programa no lo sacara. Vendió a su prima por salvar su culo”.

La hija de Bernardo Pantoja es, en boca de Dulce, “una teatrera como su tía” y una falsa. Asegura que mientras la tonadillera estaba en prisión, su tío Agustín no la dejaba entrar en Cantora ya que, aquella entrevista había provocado que Dulce entrara en directo para defender a “su niña”. Anabel me dijo “Ay que sólo te tengo a ti si me falla mi familia y me pidió perdón llorando por lo del Deluxe. Cuando volvieron a hablarla me dio una coz.”

Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Aunque se reserva la opinión que tiene Isabel Pantoja sobre la “sobrinísima”, dejando entrever que quizás no sea tan buena como aparentan, Dulce deja claro que Anabel no es de fiar. Según ha asegurado no es leal ni con sus propios primos, a los que dice adorar. Y cuenta una confidencia que Anabel le hizo y que refuerza sus acusaciones y que no va a sentar nada bien a su primo favorito, el DJ: “La noche antes de entrar en GH mi primo (Kiko Rivera) se ha acostado con una puta”.

¿Tendrán consecuencias estas revelaciones complicando aún más las relaciones entre las generaciones jóvenes del clan Pantoja?, ¿Negará Anabel las acusaciones de Dulce?