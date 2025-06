La celebración familiar de José María Almoguera por su 35 cumpleaños: de las notables ausencias a los llamativos regalos

José María Almoguera cumplió ayer 35 años en uno de sus mejores momentos. Rodeado de sus familiares y su pareja, María "la jerenaza", el hijo de Carmen Borrego reunió ayer a su círculo más cercano para celebrar esta fecha tan señalada. La velada estuvo marcada por notables ausencias, aunque no impidió que la familia festejara por todo lo alto uno de los aniversarios más especiales del colaborador de "TardeAr" con su madre.

Alejandra, Terelu y su hermana Carmen, las grandes ausentes

José María Almoguera salió a cenar junto a su pareja María, Carmen Borrego y José Carlos. Allí, la familia protagonizó su primer posado familiar ante las cámaras, derrochando buena sintonía y complicidad.

La hija menor de María Teresa Campos atendió a los medios de comunicación y explicó el motivo de las ausencias al cumpleaños. "Terelu no ha podido venir porque está en "Supervivientes". Mi hija está trabajando, está de guardia. Ella es abogada, a ella le ha tocado guardia. Y Alejandra, el peque y bueno... No ha pasado nada, ¿eh? Cuidado. Ha tenido un pequeño problemilla con un animal que tiene. Y lo ha pasado mal. Un día malillo para la pobre, pero está todo solucionado", ha desvelado Carmen Borrego. Marc, el hijo de Almoguera, tampoco estuvo en la cita.

José María Almoguera celebra su cumpleaños al lado de María 'La Jerezana' Europa Press

"Pero nada, a disfrutarlo en familia. Hombre, es que siempre el cumpleaños de un hijo es emotivo. Esta unión familiar la ha habido siempre. Que haya habido un problema puntual no implica que yo he celebrado todos los cumpleaños de mi hijo. Maravilla, como tiene que ser. Todas las familias tienen problemas, no solo nosotros", ha añadido la colaboradora de "Vamos a ver", insistiendo en que el clan Campos está unido y no existe ningún distanciamiento entre los miembros de la familia.

Unos regalos muy significativos

En esta fecha tan señalada, José María Almoguera recibió algunos regalos de lo más significativos. Carmen Borrego le regaló "un bañador igual al padre, igual que al niño", que espera verles puesto este verano. "Intentaremos disfrutarlo al máximo y todo lo que podamos en familia. Ellos tienen que tener su espacio, que es su primer verano juntos", declaró la televisiva sobre el primer verano de su hijo con María "la jerezana". Además de este regalo, también le regalaron al sobrino de Terelu una sesión de tatuaje. "Me hacía mucha ilusión. No sé si me voy a tatuar, pero es un tatuador que me gusta mucho y tenía ganas", confesó el joven de lo más emocionado.

La velada tuvo lugar en el restaurante "Raimunda", un espacio situado en el Palacio Linares, la sede de Casa de América. El local cuenta con una bonita terraza rodeada de vegetación, perfecta para disfrutar de una velada veraniega en el corazón de la capital.