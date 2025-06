Laura Escanes estalla contra las críticas sobre su cuerpo: "Así se generan TCA"

Llega el verano, y con él las fotografías en bañador y bikini de la mayoría de creadores de contenido. Influencers que ensalzan la diversidad de los cuerpos y que defienden la belleza de todos ellos, pero siempre queda algún rezagado que no capta el mensaje de que no se opina del físico de los demás, y menos públicamente. Laura Escanes ha sido la última en sufrir los ataques de un usuario que ha considerado que debe bajar de peso, y eso que la suya es una figura de lo más normativa.

La influencer se cuida y hace deporte sin caer en la obsesión por su aspecto físico, y además disfruta de un muy buen momento profesional y personal desde que mantiene una relación con Joan Verdú. Pero la felicidad que refleja en sus redes sociales no parece ser lo suficientemente atractiva para algunos de sus seguidores.

“Pues para hacer tanto deporte como presumes, vaya piernotas. Demasiada grasa”, ha escrito un usuario -como no, sin foto de perfil y con nombre falso- en una de las fotos en las que Escanes aparece en bikini. Además, otro ha señalado que se encuentra “a dos pasitos de tomar Ozempic”, un medicamento que se usa para perder peso. Comentarios que han dejado “en shock” a la catalana: “Alucinante que cada verano ocurra lo mismo”.

Efectivamente, se trata de una dinámica que se repite cada año con la llegada del buen tiempo, pero aunque este tipo de comentarios formen parte de una triste normalidad, Escanes se resiste a aceptarlos como algo inevitable o a quedarse callada.

“No sé en qué momento se ha normalizado decirle a alguien que tiene ‘demasiada grasa’ o que está ‘a dos pasitos del Ozempic’, como si esos comentarios fueran inocentes. No lo son. Son dañinos. Cada vez que alguien suelta este tipo de comentarios, lo único que hace es alimentar una cultura que genera TCA, inseguridades y que nos hace odiar nuestros propios cuerpos. Y luego nos preguntamos por qué tanta gente vive acomplejada, tapándose, sintiéndose menos por no encajar en un molde que, sinceramente, ni siquiera debería existir. No se opina sobre el cuerpo de nadie. Punto. Donde tú estás viendo ‘una pierna llena de grasa’ yo veo y me siento orgullosa por una pierna cada vez más fuerte y musculada. Ojalá vaya cambiando el concepto de ‘sano’ que muchos siguen teniendo en la cabeza. Así que, de verdad, antes de escribir, piensa: ¿esto aporta algo bonito? ¿Esto ayuda? ¿Esto hará que alguien se sintiera mejor? Si es que no, guarda el comentario… y revísate tú, y deja de opinar sobre el cuerpo de los demás”, ha zanjado la influencer, que seguirá alzando la voz cada vez que alguien la cuestione por su físico.