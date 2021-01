Vuelve “El Príncipe” tras su caída a los infiernos

Durante tres años nada se supo de Rubén Cortada, el actor cubano que conquistó España tras interpretar a “El Príncipe”. La última vez que fue fotografiado fue en Formentera cuando unos paparazzi conseguían localizarle en unas breves vacaciones en la isla. Hacía años que no se sabía nada de él y su rostro había dejado e aparecer en la pequeña pantalla pero el pasado 3 de noviembre, reaparecía desnudo, saliendo del agua, como si fuera un Robinson Crusoe con un escueto mensaje: “I’m back” (“he vuelto”, en español).

Su reaparición, a pesar de lo impactante de la imagen, ha pasado bastante desapercibida en nuestro país. Pero la entrevista que ha concedido a MADMEN Magazine, en la que explica su misteriosa desaparición le ha devuelto al foco mediático. Según ha revelado a la revista durante este tiempo ha estado en su país natal: “Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Fue una situación complicada. Pero he regresado con mucha fuerza. Todo está bien compartimentado en mi cabeza. Hubo cosas que gestioné mal...”.

Tres años en los infiernos “acechado” por sus demonios

Pero lejos de tranquilizar a sus fans, Cortada hace un relato estremecedor y confuso sobre lo que ha vivido estos tres años en Cuba alejado de las cámaras. Asegura que su regreso a su patria fue un auténtico infierno del que no pudo escapar: “Me fui muy abajo. Mal. Son procesos y todo el mundo los tiene. No es que yo sea especial por esto. Y estamos hablando de esto justamente porque ahora estoy bien. Pero nuestros demonios están todo el tiempo acechando, o por lo menos a mí me están dando todo el tiempo. En Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno. Saludé a Dante: ‘¿hola qué tal?, ¿todo bien?’”, ha confesado al periodista al que ha concedido unas declaraciones en exclusiva que van a dar mucho que hablar.

Triunfó en España de la mano de Kaliah Garzón, su manager hasta hace

Entre 2014 y 2016, el actor y modelo cubano Rubén Cortada triunfó tras darse a conocer en El Príncipe, una serie de Mediaset en la que interpretó el papel de un traficante, Faruq. El éxito le llegaba con treinta años de la mano de su amiga y representante Kaliah Garzón que le convertiría en el chico de oro de la ficción española. En estos tres años realizó cuatro producciones: Olmos y robles, Lo que escondían sus ojos , Supermax y Ella es tu padre-, pero en 2017 desaparecía de la escena en pleno apogeo de su carrera.

“Kaliah es una bestia de representante-dice Cortada sobre su descubridora- No hay muchas como ella. Lo que hizo conmigo creo que sería para estudiar en la escuela de representantes, si es que existe. Ella estuvo en un ring de boxeo desde que me conoció. Creyó en mí.” A pesar de ello, el actor ha roto lazos profesionales con ella ya que “He hecho una catarsis a nivel personal y quería otra forma de hacer las cosas. Ha habido un momento muy duro, porque éramos amigos, y yo tomé la decisión de seguir mis ideas y tener más control sobre mi carrera. Fue doloroso”.

Tras romper con su representante, con quién pese a lo que llegó a decirse nunca tuvo una relación sentimental, el sex symbol desaparecía sin dejar rastro en su Cuba natal y decidía ocultarse de propios y extraños, adoptando un aspecto muy diferente al que cautivó a su legión de fans en todo el mundo.Tal y como él mismo ha explicado, su nuevo look, con una melena descuidad y espesa barba, le hacía irreconocible: “Eso fue por Cuba. Se me complicó mucho la vida y me dejé el pelo largo y la barba. También es verdad que cuando no trabajas, como actores no estamos obligados a tener una imagen fija o muy presentable obligatoriamente. Pasamos mucho tiempo solos. Yo ahí estaba solo, completamente solo. La barba era una forma de camuflarme”.

Regresa con un largometraje a las pantallas

Aunque no ha dado demasiado detalles al respecto, Ruben Cortada ha revelado que regresa al trabajo en breve con un largometraje. Por ese motivo, ha regresado con fuerza a las redes sociales y a los medios. En las últimas semanas, sus publicaciones y el número de seguidores en Instagram, ha aumentado y asegura que ha superado los problemas que le “obligaron a desaparecer” tras vencer a sus demonios y realizar una auténtica catarsis profesional. “Pisando tierra” y desnudo el actor ha regresado con fuerza en sus redes sociales en las que no publicaba nada desde el 2016. La fotografía de la que todo el mundo habla y que marca su regreso a la escena pública data de 2017, cuando realizó una travesía en catamarán por las islas Baleares.

“Yo soy de la generación de MySpace y dejé pasar lo de Instagram durante mucho tiempo, la verdad-ha confesado. Solo lo utilizaba las redes sociales cuando viajaba. Cuando iba a Nueva York o a Los Ángeles contactaba con mis amigos por alguna red social. Es que soy muy dado a perder los números de teléfono. Soy muy descuidado con esas cosas. Pero ahora todo lo que es red social se ha impuesto con una fuerza increíble y es hasta divertido.”