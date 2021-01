Anabel Alonso responde a quienes la tachan de “egoísta” por ser madre a los 55

El pasado mes de mayo, la actriz Anabel Alonso se convirtió en madre a los 55 años de edad junto a su mujer Heidi Steinhardt. Después de doce años, Anabel ha acudido a “Sálvame Deluxe” para responder a quienes la tachan de “egoísta” por ser madre a los 55. Jorge Javier Vázquez la calificaba de “valiente”. Una insensata, le corregía la actriz con su clásico sentido del humor.

Anabel Alonso confesó a Jorge Javier que siempre había querido ser madre, pero que era algo que había ido dejando. Además, se planteó la idea de adoptar. “Suerte que Heidi tomó la iniciativa”, ha dicho además de confesar que su vida “ha cambiado mucho desde que Igor nació… a mejor”.

Pero a quien recrimina a la actriz que sea madre con esa edad, pero ella no tiene ningún reparo en contestar a quienes la llaman “egoísta”: “Es que me puedo morir mañana, no lo entiendo. Es un hijo deseado y querido”, responde al respecto.