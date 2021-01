Marta López, a Kiko Matamoros : “Eres auténtico y con dos huevos bien puestos”

Kiko Matamoros confesó ayer en “Sálvame” que seguía consumiendo cocaína. “Soy cocainómano desde los 15 años”. Un consumo que según contó el colaborador ha dependido del momento, pero que ha sido continuado en el tiempo.

Su novia. Marta López, no ha tardado en mostrarle su incondicional apoyo, dedicándole las siguientes palabras: “Eres auténtico, valiente, único y con dos huevos bien puestos. Estoy orgullosa de ti. Te quiero, mi amor”. Kiko Matamoros le ha respondido en directo: “Los huevos no sé si me los cortaran después de esto...” y le ha reiterado el profundo amor que siente por ella: “Te quiero mucho. Yo sí que estoy orgulloso de ti”.