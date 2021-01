Las supuestas estafas de Isa Pantoja y Makoke en redes sociales

Miguel Frigenti, colaborador de ‘Sálvame’, podría haber encontrado una nueva vocación en redes sociales: la de destapar las supuestas estafas de las influencers del momento. A modo de sección, el periodista ha presentado en su cuenta de Twitter un espacio que ha titulado “Influheces”, en el que denuncia públicamente supuestos engaños en cuanto a los productos que promocionan las celebrities desde sus cuentas de Instagram.

Anteriormente lo hizo con “la reina del brilli-brilli”, Noemí Salazar. “Hay que tener jeta y poca vergüenza. Promocionar esponjas que cuestan 35 céntimos la unidad a 20 euros...”, escribió en su Twitter reaccionando a un producto de belleza que anunciaba con un supuesto descuento.

Hay que tener jeta y poca vergüenza. Promocionar esponjas que cuestan 35 céntimos la unidad a 20 euros... pic.twitter.com/iv6V7ysJfP — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 13, 2021

Unas acusaciones que crearon gran polémica en redes sociales, pero que no han amedrentado a Frigenti, que se ha animado a publicar un nuevo “episodio” de “Influheces. No te dejes engañar”. Esta vez les ha tocado el turno a Makoke, la ex de Kiko Matamoros, e Isa Pantoja. “Makoke ha sido muy mala promocionando un producto a un precio que para nada refleja lo que vale. Dice que este masajeador cuesta 70 euros pero ella es tan guay que te lo deja a 19,99, pero este Instagram de servicio público se ha encontrado que está desde 83 céntimos”, comenta su voz en el vídeo que publica.

La siguiente en ser supuestamente destapada como posible “estafadora” es la hija de Isabel Pantoja: “A Isa P la faja le ha nublado las ideas. La hija de la tonadillera promociona este producto por 19,99, cuando nosotros la hemos encontrado por 13,85. Que no te levante los billetes”.

Y para terminar, arremete de nuevo contra la protagonista de los Gipsy Kings. “Hoy la ‘reina del brillo’ nos trae estas carcasas que nos quiere endosar por 14,95 euros cuando nos las hemos encontrado por 73 céntimos. ¡Hay que tener jeta!”, dice el colaborador de ‘Sálvame’ convencido de su nueva labor, más próxima a la prevención del delito que a la de comentar realities, como acostumbraba.