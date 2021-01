Makoke, destruída por Kiko Matamoros, podría abandonar la tele

Quienes la conocen aseguran que la colaboradora de “Viva la Vida” se siente totalmente abatida y avergonzada por las declaraciones realizadas en “Sábado Deluxe” por su ex marido y padre de su hija Ana. Makoke se plantea emprender acciones legales contra Kiko Matamoros o abandonar definitivamente su trabajo como colaboradora para zanjar la guerra mediática con el padre de su hija Ana.

Aunque aún no se ha pronunciado ni en sus redes sociales ni ha realizado declaraciones en ningún medio, a través de personas cercanas a Makoke hemos podido confirmar que el último polideluxe de Matamoros la ha dejado totalmente hundida. “Aunque ella de su ex se espera cualquier cosa desagradable no imaginaba que, aunque sólo fuera por la hija que tienen en común, pudiera llegar a estos extremos. Sufre sobre todo por Anita y por cómo pueda afectarle a ella las acusaciones e insinuaciones que ha hecho Matamoros en un programa de máxima audiencia. Makoke está estudiando tomar acciones legales o dejar definitivamente la televisión para así zanjar esta guerra con Matamoros que la está destruyendo anímicamente”.

Makoke evitará pronunciarse sobre está polémica para no alimentar al monstruo.

En sus redes sociales, en las que suele ser muy activa, Makoke aún muestra la mejor de sus sonrisas pero en sus stories, la ex mujer de Matamoros, ha compartido los mensajes de apoyo y ánimo de amigos y fans. Todos ellos han querido mostrarse a su lado en uno de los momentos mas difíciles de la colaboradora. Ella ha evitado pronunciarse sobre el escándalo que sacude su existencia, pero ha dado difusión a las muestras de cariño y apoyo que ha recibido.

Así, ha difundido las palabras de ánimo de algunos de sus club de fans: “No te mereces nada de esto...No pierdas nunca esa sonrisa tan bonita que tienes princesa!” y de quienes no pueden dar crédito a las crueles acusaciones de Matamoros: “El respeto por la madre de un hijo o viceversa debe ser una prioridad. No todo se puede vender ni todo se puede decir en la televisión”.

Makoke, este verano, en Ibiza

Y no es de extrañar que Makoke esté recibiendo todo el apoyo, no sólo de sus seres cercanos, sino de los usuarios de las redes sociales porque Matamoros a tirado a dar en su última intervención pública en Sábado Deluxe. En esta edición especial del programa que presenta Jorge Javier Vázquez, Matamoros se ha sometido a un polígrafo en el que ha salido a relucir desde su adicción durante décadas a la cocaína, un intento de asesinato por parte de una persona del entorno de Makoke y los episodios más sórdidos de veinte años de convivencia junto a la bella modelo malagueña a la que, una vez más, ha situado en medio del escándalo. El rencor que acumula Matamoros contra la mujer con la que ha tenido una hija y con la que ha compartido dos décadas no tiene límites.

Las graves acusaciones de Matamoros a Makoke

La última batalla, y quizás la más cruel, de la encarnizada guerra entre los que fueran pareja durante veinte años se vivió el pasado domingo en una nueva edición de Sábado Deluxe en Telecinco. Allí, Kiko Matamoros se abría en canal en un polémico polígrafo que sacaba a relucir la sórdida vida del colaborador que confesaba ser cocainómano desde los quince años.

“Ella conmigo no aprendió nada nuevo”-dijo el colaborador con respecto al consumo de drogas durante su matrimonio con Makoke, la única de sus parejas a la que no ha salvado de la quema. Estas palabras de Matamoros dando a entender que la pareja consumía de forma habitual podrían tener consecuencias legales si, finalmente, la colaboradora de “Viva la Vida” decidiera demandar a Kiko Matamoros.

Sin embargo, lo más fuerte llegaba la final de su entrevista cuando confirmaba que había sufrido una tentativa de asesinato por envenenamiento por alguien muy cercano a Makoke hace 15 años. “Tenía un camello, no me cogía el teléfono. Me llamó un amigo para explicarme que el señor que me suministraba la cocaína le había dicho que tenía que echarme un producto en la cocaína. Se lo había encargado un señor y le habían ofrecido dinero. Makoke lo supo en el mismo momento”, relató.

Aunque no quiso hacer público el nombre de esa persona porque los servicios jurídicos de Mediaset se lo han desaconsejado, todas las miradas se centran ahora en el entorno de su ex mujer y no es difícil imaginar a quién apuntan. Kiko calla el nombre pero insinúa quién podría estar detrás de esta tentativa de asesinato cuando asegura que “Es el precio que he tenido que pagar por estar con Makoke”.