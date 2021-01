El cacao mental de Isa Pantoja le lleva al psicólogo

Su mente es un caos mental lleno de confusiones. Los últimos acontecimientos familiares que han marcado negativamente su vida, llevan a Isa Pantoja a echar mano de terapia psicológica. En unos días comenzará a asistir a una consulta de una psicóloga de confianza para que le ayude a centrarse ante tanto equívoco.

Isa se siente entre la espada y la pared, quiere por igual a su madre y a su hermano y la trifulca materno filial le ha pillado en medio, a contramano, al igual que las discrepancias entre su novio, Asraf Beno, y su “progenitora”. Aunque no lo aparente, su sufrimiento es extremo, el dolor interior no se puede explicar con palabras, no sabe qué hacer para limar asperezas entre unos y otros.

Tampoco entiende que Isabel Pantoja celebrara la Nochevieja con amigos a los que no conoce nadie, antes que intentar un acercamiento con sus dos hijos.

Isabel Pantoja, Isa Pantoja y Kiko Rivera Pantoja

A pesar de todo no está de acuerdo con su hermano Kiko, cuando el Dj acusa a la tonadillera de ser mala madre y mala abuela, Isa echa un cable al asegurar que “eso no es verdad”, y lo justifica con ¨”el mal momento emocional que está viviendo mi madre, no se encuentra bien”, y será por eso que su comportamiento resulta incomprensible.

El 2021 empieza con la familia Pantoja totalmente desestructurada, Isabel, su hermano Agustín y su madre, doña Ana, por un lado, Isa y Kiko por otro, y el resto de hermanos de la cantante, Juan y Bernardo, abandonados a su suerte por su mediática parienta. Y la antaño Chabelita camino del psicólogo. Menudo panorama. El drama de “Cantora” está servido.