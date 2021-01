Las predicciones de David Trivín: viajes secretos de Don Juan Carlos y nuevo amor para la Infanta Elena

El vidente ocupa buena parte de las madrugadas de la televisión. Algunos lo tachan de «aprovechado y falso» y ha protagonizado más de una sonada polémica. Le pedimos que eche sus cartas para LA RAZÓN con la idea de que, a futuro, se retrate la eficacia o no de su bola de cristal.

REY JUAN CARLOS: Viajes en secreto

El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo

«Su salud se deteriora bastante y saldrá airoso de un proceso legal muy complicado. A partir de la primavera debe cuidar mucho su salud. No regresa definitivamente a España de momento, aunque sí hará viajes secretos para someterse a diversas pruebas médicas».

REINA SOFÍA: Al margen

La reina doña Sofía visita el Banco de Alimentos de Lanzarote

«No será un buen año para ella. Dificultades en su familia y algunas polémicas muy fuertes. Seguirá manteniéndose al margen de las circunstancias, pero las vivirá con angustia y desesperación».

REYES FELIPE Y LETIZIA: Diferencias conyugales

OVIEDO, 16/10/2020.- Los reyes Felipe VI y Letizia, conversan durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrados este viernes en Oviedo.

«Grandes diferencias como pareja, aunque no vislumbro una crisis cercana. A finales de año podría agravarse su relación por una falta total de entendimiento».

PRINCESA LEONOR E INFANTA SOFÍA: Futuro positivo

La princesa Leonor y la infanta Sofía

«Su madre debería propiciar que las niñas se relacionen más con la familia por el bien de todos. Las cartas no indican que vayan a caer enfermas, y sí que su evolución personal es muy positiva».

INFANTA ELENA: Un nuevo amor

La Infanta Elena en el HospitalLaMoraleja

«Aparece un hombre que ya conoce en su vida y la amistad se convertirá en amor. Es una persona de un alto nivel adquisitivo, relacionado con las finanzas. Sus hijos, Froilán y Victoria, estarán más apegados a su padre. Protagonizarán alguna situación embarazosa para la Corona. Aunque Victoria podría marcharse a estudiar el próximo curso al extranjero. Es muy independiente y huye del encorsetamiento oficial».

PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ: Elecciones anticipadas

Pedro Sánchez

«Problemas en el pacto de Gobierno con Unidas Podemos, elecciones anticipadas a finales de año o principios del siguiente y triunfo de los partidos de derechas. Saldrán a la luz muchos conflictos internos entre Sánchez y Pablo Iglesias y la coalición de izquierdas se rompe».

JULIO IGLESIAS: Un ídolo con problemas de salud

Julio Iglesias

«Empeora su estado de salud, graves problemas de huesos y dificultades de movilidad. Será hospitalizado en varias ocasiones por una enfermedad que le afecta de cintura para abajo. Preocupará muchísimo a su familia».

ENRIQUE PONCE: La relación con Ana Soria no durará

Enrique Ponce y Ana Soria por las calles de Nimes

«Acuerdo económico definitivo con Paloma Cuevas, pero su relación con Ana Soria tiene un futuro limitado y acabarán cada uno por su lado. No habrá reconciliación con la madre de sus hijas, ella rehará su vida con otro hombre pronto y en lo profesional, Cuevas tendrá éxito con sus diseños de moda y joyería».

ISABEL PANTOJA: Se irá de España en 2022

Isabel Pantoja

«Se enfrentará con su hijo en los tribunales. No hay un acercamiento y la situación entre ambos se agrava. La salud de la madre de Isabel empeorará durante el verano. En el trabajo, no vivirá grandes éxitos, pero en Latinoamérica recuperará el prestigio que aquí no logra. Pero eso será en 2022. Y se establecerá definitivamente en América, deshaciéndose de todos sus bienes».

ANA OBREGÓN: Poco a poco

Ana Obregón

«Vuelve al trabajo con éxito, pero le cuesta remontar el vuelo tras la muerte de su hijo. Este año sigue sumida en la depresión, pero animada por una persona cercana. Busca soluciones profesionales que le evadan de la tristeza».

BARONESA THYSSEN: Problemas judiciales

La Baronesa Thyssen abandona el museo Thyssen-Bornemisza tras la inauguración de la nueva exposición de 'expresionismo alemán', en Madrid (España) a 26 de octubre de 2020

«Conflictos legales a lo largo del año, derivados del préstamo de su colección de arte al Estado español. Sufrimiento porque no ve tanto como quisiera a sus nietos. Y un gran desembolso económico por un problema judicial. Una reclamación que no se espera».

ISABEL PREYSLER: Boda discreta

Mario Vargas LLosa acompañado de Isabel Preysler, llega al Instituto Cervantes donde es homenajeado por el décimo aniversario de su Premio Nobel de Literatura, en Madrid (España), a 8 de octubre de 2020.

«Muy volcada en su familia. Habrá boda civil con Vargas Llosa a medio plazo. Será un enlace a escondidas, buscando la discreción y el secreto».

CARMEN MARTÍNEZ-BORDIÚ: Fin de su relación

Carmen Martínez Bordiú

«Regresa a España para afincarse definitivamente aquí. Echa de menos la vida social y ver a sus amigas. A finales de año romperá con su novio australiano».

JESULÍN DE UBRIQUE: Éxito en Ambiciones

El torero Jesulín de Ubrique y María José Campanario en Cuenca. 19/08/2018

«Éxito con el nuevo negocio que abrirá en Ambiciones, pero conflictos con un hermano de su mujer vinculado de alguna forma a este proyecto. Problemas relacionados con las cuentas, una falta de entendimiento total».

BELÉN ESTEBAN: Boda por la Iglesia

Belén Esteban y Miguel Marcos

«Boda por la Iglesia con Miguel y tratamientos de fertilidad, pero no conseguirá ser madre de nuevo».