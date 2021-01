Sánchez demuestra que es el tipo más duro al oeste del Manzanares

Ni John Wayne, Steve McQueen y Bruce Willis juntos: nadie más duro que Él al oeste del Manzanares, incluso al norte de Galapagar. Es un bloque de hielo. A su lado, Rambo es una nenaza, Terminator un querubín y Harry El Sucio, una hermana de la Caridad pasada por Tamara Falcó. Es el sheriff del poblacho que, solo en la barra del saloon, bebe su whisky mientras disparan al pianista nacionalizado, las coristas autonómicas entonan una y otra vez el mismo estribillo doloroso («si no nos das más poder/ al menos deja de joder») y los tahúres independentistas/populistas sacan ases de la manga. Los tipos duros no bailan, no cantan y no leen poesía. A partir de ahora sabemos que tampoco contestan a las cartas. Él no contesta a las que le envían, cuenta Morodo. Ni tan siquiera a las de amor que ya ni se molesta en filtrar Begoña Gómez. Un tipo duro calla todo el tiempo, se limita a firmar estados de alarma y «wanted», y a ignorar las peticiones de socorro encendiendo un pitillo y mirando para otro lado. Él se limita a enviar por delante a modo de pararrayos y oteadores a los sanchos del sanchismo, Illa y Simón, que enrocados en su ineptitud se convierten en doblemente rocosos. Crece el muro a su alrededor con el apoyo de sus amazonas no amazónicas, todas ellas grandes heroínas: Carmen Calvo, Pipi Calzaslargas; María Jesús Montero, Campanilla de Peter Pan; Irene Montero, Caperucita Roja Queer; Arancha González Laya, Bella Durmiente del Peñón; Margarita Robles, Ana de las Tejas Verdes (verde guardia civil); Yolanda Díaz, Rapunzel Vogue; Lola Delgado, Justiciera Enmascarada, etc. Teresa Ribera, Electric Woman, explora «mecanismos de colchón para mitigar los picos altos en los precios de la luz». ¿Mecanismos de colchón? Quizá insinúe que van a desaconsejar fornicar con la luz encendida.

Y hablando de prohibir, cuentan que Illa, el duro que no acepta que le toquen el toque, comunicará a las comunidades que pueden prohibir las fiestas de cumpleaños para evitar que el soplido de las velas aumente los contagios. Gwyneth Paltrow ha pasado de vender velas con olor a vagina a las velas con olor a orgasmos. Ideales para tartas de bodas, dice. Atención, Salva, que por ahí puede entrar también la cepa británica.