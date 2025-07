María León defiende a Cayetano Rivera tras estar en su pellejo contra la policía

Cayetano Rivera está copando infinidad de titulares justo en su última temporada en los ruedos. Pero la repercusión mediática no le viene precisamente de su deseo de cortarse la coleta y salir de las plazas de toros, sino de un enfrentamiento que ha tenido en un McDonald en pleno corazón de Madrid. A las 3 de la madrugada del pasado 30 de junio, el diestro tuvo un fuerte encontronazo con los empleados del restaurante de comida rápida. Su actitud hizo que llamaran a la policía, que procedió a detenerle, llevarle al calabozo y meterle de lleno en la polémica.

Una en la que ya se vio inmersa María León en la misma controversia tras enfrentarse a los agentes de la autoridad. Ella ya ha pasado por esta delicada situación, después de agredir a policías cuando procedían a su detención. Incluso ya ha pasado por el correspondiente juicio y ha sido condenada. Al sentirse en el pellejo del torero, no ha dudado en utilizar su propio caso para levantar la voz en contra de los cuerpos y fuerzas del Estado, apoyándole públicamente en su lucha. Un gesto polémico en el que no todos coinciden en si le está ayudando o haciendo un flaco favor.

Cayetano Rivera, en Mallorca Gtres

María León apoya a Cayetano Rivera contra la policía

Después de ser puesto en libertad, el exmarido de Eva González acudió rápidamente a un hospital para tener un parte de lesiones. Quería que quedase constancia de las heridas que resultaron de su detención, la cual él siempre ha defendido que fue injustificada y desmedida, pues subraya que se mostró consciente de la situación y colaborativo a la hora de ser esposado y conducido a comisaría. No es la versión de la policía, por supuesto, que justifica su trabajo y habla de actitud "violenta y agresiva". Serán las cámaras de seguridad las que arrojen luz en estas versiones enfrentadas.

De primeras, el parte médico de Cayetano Rivera refleja laceraciones faciales, hematomas en los brazos, erosiones en las muñecas y un TAC craneal por precaución. Esto viene firmado por el equipo médico del Hospital Gregorio Marañón, donde dan cuenta también de que acudió con mareos, visión borrosa y dolor en el lado izquierdo del rostro, donde las fotos muestran una contusión.

La actriz María León, en el centro Europa Press

En el caso de María León, fueron los agentes los que acabaron mal parados, con partes de lesiones e incluso cogiéndose la baja por su rifirrafe con la actriz. Ella no ha querido quedarse callada después de protagonizar su propio escándalo en Sevilla en octubre de 2022. Se pone fácilmente en la piel de Cayetano Rivera, pues ha estado en su misma situación, señalada por un delito de desobediencia y agresión a la policía: “Compadezco al pobre, de verdad. Espero que pueda salir de esta lo antes posible, porque me parece una situación súper injusta”. La intérprete saca su lado más empático y sentencia que “me encantaría que no lo estuviera pasando tan mal, nadie se merece pasar por algo así”. Habrá que ver si él corre la misma suerte que ella, pues en su caso ha sido condenada al pago de una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia y lesiones.