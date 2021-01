Lola de “LIDLT 3”, sobre Simone: “Me gustaría hacer de todo con él”

“Es el chico que toda mujer querría tener a su lado. Tengo miedo de acercarme a él pero no puedo evitarlo. Cuando estoy con Simone no pienso en Diego”, le confesaba “la concursante a sus compañeras de aventura. Y, claro, como el roce hace el cariño, después de muchos abrazos, caricias y conversaciones no han podido contener la atracción sexual y se han lanzado.... a la piscina.

Tras una de las fiestas, la pareja se ha metido en la piscina y han provocado que la alarma saltase, una vez más, en Villa Playa. A los chicos les va a dar algo. ¡Ansiolíticos para todos, por favor! ¡Qué tensión! ¡Cuánta incertidumbre! ¿Será tu novia, la mia, la de aquel? Ya da igual el soniquete les trastorna a todos por igual, incluso a Raúl que no se altera por “ná”, tampoco tiene motivos.

Pero lejos de sentir remordimientos por lo que pensará Diego, a Lola le preocupa algo más: el perro de ambos: “Hombres hay muchos pero mi perro... Se rompe una familia”. Dios mío, frase para los anales de la historia de la isla. Al “¡Estefanía! de la primera edición, eclipsó el “Me das asco” de Melissa a Tom y atrás se queda ya el “Manuel, la manita”. La frase de esta edición es “Hombres hay muchos pero mi perro..” Bueno todavía queda mucha tela, pero no deja de sorprenderme. Pero ¿esta chica ha venido a poner a prueba su relación con Diego o con su perro?

Que se prepare Lola, porque Carla anda al acecho y parece dispuesta a tentar a Diego hasta el final. Ay Dios, de esta edición no se salva ni el perro.