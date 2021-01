Jesús da por zanjada su relación con Marina tras un “beso” con Lobo

“Estoy más nervioso que en una final de Champion”, decía Jesús sentado ante la hoguera y sin saber lo que se le venía encima. Las imágenes habían sido muy benévolas con Diego y Raúl, y el “probe” Manuel se quedó con la duda ya que no había ningún video para él.

Se veía venir que Marina, que había ido a la Isla, como tantos, a reforzar su relación, iba a caer en la tentación. Le han bastado dos días para reconocer que su noviazgo con Jesús iba en picado y que encontraba en Isaac, el “Lobo”, todo lo que necesitaba de un hombre. “Con Jesús me siento como una madre”, decía la cocursante que primero ha hecho saltar las alarmas en Villa Playa.

Marina que comenzó el programa asegurando que “soy muy fuerte de mente y no voy a caer” hablaba ayer ya de su “feeling” con el Lobo. Los chicos bromeaban “al loro con el Lobo”, sí sí, ahora le están viendo las orejas...

Pero el antes y el después lo marcó el beso entre Marina y Lobo con hielo de por medio. Era un juego, “Verdad o atrevimiento”, pero ya se sabe que en la isla se magnifica todo... o no. ¿No se jugaba a esto en los viajes de fin de curso en el colegio? Hay quien parece adulta pero...

Marina: "Yo entro en #LaIslaDeLasTentciones2 muy segura y muy feliz con mi pareja"

Marina dos días después:https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/ZhDbUknq8M — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 28, 2021

Tras el beso, Marina afirmaba: «Siempre me ha dado todo, pero muchas veces cuando te lo dan todo te cansas. Yo he estado muy enamorada de mi novio. Y lo quiero muchísimo. Pero eso va en decadencia. Mi destino me está diciendo que necesito un cambio de vida ya». El cambio de vida ya nos imaginamos que viene marcado por el “Bye bye Jesús”, “Hello, Lobo”.

Jesús, lo tenía claro, quien perrea es que es una...

Tendré que buscar lo que significa "nada" en la @RAEinforma porque estoy un poco perdido, Jesús #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/uBB0iw3Nml — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 28, 2021

Y nos faltó lo mejor, la hoguera y las imágenes de Hugo. ¡Oumamma! No quiero ni pensar cuando este muchacho, que supuestamente la había liado parda por grabar un videoclip subido de tono con una de las tentadoras vea el tonteo de Lola con Simone. ¡Ay Simone cómo engatusa! Está claro que la alarma seguirá sonando en Villa Playa!!!