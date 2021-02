Sara Carbonero celebra su 37 cumpleaños en plena crisis con Iker Casillas

Hoy hace justo un año que Iker Casillas no se deja ver en las redes sociales acompañado de su mujer, Sara Carbonero. El 3 de febrero de 2020, con motivo del 36 cumpleaños de la periodista, el ex capitán de la Selección Española de Fútbol, publicaba en su cuenta de Instagram una foto para el recuerdo. En ella, ambos aparecían de espaldas, abrazados, mirando a través de una ventana e Iker le prometía más cumpleaños a su lado. Hoy, día en el que la periodista celebra los 37, con la pareja más distanciada que nunca, pocos confían en que el futbolista y la periodista regalen a sus seguidores la foto que podría poner fin a los rumores de ruptura.

Todo parece haber cambiado desde esa idílica imagen. Han puesto fin a su vida en común en Oporto, una ciudad a la que les ha costado decir adiós a pesar de haber sido el escenario de los reveses más duros que, a nivel personal, ha sufrido la pareja. Por un lado, el cáncer de ovario que le diagnosticaron a ella con 34 años y el infarto que sufrió él durante un entrenamiento con el Oporto, marcaron un antes y un después en sus vidas. Y aunque se mostraron unidos ante la adversidad, poco a poco, entre ellos, fue instalándose la distancia.

Una mudanza y una nueva vida en Madrid

A principios de verano y tras finalizar Sara su tratamiento de quimioterapia, hacían las maletas a un futuro incierto. Ya en Madrid, Casillas recibía la oferta de su club, el Real Madrid, que le ofrecía un puesto en su fundación como adjunto al director general. Para Sara, que abandonó su trabajo como presentadora de informativos en Telecinco para dedicarse a su familia, la oportunidad le llegaba de su casa, Radio Marca, el mismo sitio en el que comenzó su andadura periodística. Una vuelta a los orígenes y a su vida en la capital, donde no hay una imagen de ellos juntos.

Por ese motivo, no tardarían en surgir los primeros rumores de crisis. A las significativas ausencias del futbolista en momentos claves de la vida de Sara, como la muerte de su abuelo, se unía el mea culpa de Casillas que reconocía que “no había estado todo lo que tendría que haber estado al lado de Sara”.

Sara Carbonero en Radio Marca.

“Un bache sentimental que ya está superado” es lo que traslada su círculo más cercano pero todo indica que la relación que actualmente mantienen, no es la de antes. De hecho, hay quienes aseguran que viven separados. Ella, con los dos pequeños, en el chalet de La Finca (Pozuelo de Alarcón), vivienda a la que según sus vecinos “Casillas va y viene” y él, en la nueva vivienda que ha comprado en una de las mejores zonas de Madrid, a escasos diez minutos del que fuera el hogar conyugal.

Aunque ambos se muestran muy discretos en lo relativo a su vida personal, y han preferido no pronunciarse sobre los rumores de separación, sus redes sociales reflejan el distanciamiento. Hace más de un año que no hay imágenes familiares ni de la pareja unida en sus perfiles sociales. Iker ha ido desapareciendo de la vida pública de la periodista y Sara no tiene ningún protagonismo en las del futbolista, menos dado a mostrar su vida personal. La última vez que hicieron alarde de su amor fue en San Valentín del 2019, cuando la bella periodista publicó una romántica fotografía besando al padre de sus hijos. Es su último beso público.

Tampoco los paparazzis, siempre detrás de la atractiva y rentable pareja, han conseguido captar a Iker y a Sara desde el pasado mes de agosto, durante una escapada familiar a Navalacruz, el pueblo abulense de la familia del portero. Unas imágenes con las que la revista ¡Hola! desmentía la crisis pero que no han conseguido acallar la, cada día más evidente, separación. Por ese motivo, la expectación es máxima ante el 37 cumpleaños de Sara Carbonero, en el que Iker Casillas podría poner fin a los rumores con su felicitación. ¿Lo hará?.