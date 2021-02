Manuel cae en la tentación con Stefany y con Fiama

Ayer Manuel no puedo dejar “la manita relajá”. Al concursante de “La Isla de las Tentaciones 3″ se le cambió la cara cuando vio aparecer a la nueva “tentación” de Villa Playa. La ex concursante Fiama entraba con fuerza en la casa de los chicos y en pocos minutos puso la villa patas arriba. Las otras tentadoras la miraban con recelo, pero a los chicos, literalmente, se les hacía la boca agua.

Y, a pesar de que el novio de Lucía, jugó al despiste, o eso creíamos a elegir a Stefany para su segunda cita, no pudo evitar el tonteo con Fiama. Stefany saltaba, bailaba, le faltaba decirle “eh, Manuel, la manita relajá” y hasta en algún momento reclamó la atención del chico.

Fiama le advertía, ahí estamos en tierras pantanosas, pero de perdidos al río debió de pensar Manuel mientras le comía la boca a la recién llegada.

¿Actuaba así por no haber tenido imágenes de Lucía en la hoguera? Madre mía, pero si la chiquilla no hace más que llorar por las esquinas pensando en la “manita” de Manuel.

Manuel y Fiama dan rienda suelta a su pasión

El caso es que Manuel alternaba morreo con Fiama, y magreíto con Stefany. Vamos que el chico no paraba a dos bandas. Y lo que tampoco paraba de sonar en Villa Montaña era la “alarma de la tentación”. A las chicas, vestidas de princesas, se les aguó la fiesta. Aunque ya fue tal la insistencia de la alarma que al final les faltaba gritar “chupitooooo” para todos. Qué desfase el de Manuel.

Manuel y Stefany, tras la primera hoguera

¿Qué se le pasaría por la cabeza al chaval? Jesús, el novio de Marina, la que está liada con Lobo, la que pensaba que ponía a prueba a su novio, y le está poniendo los “toriles” de pensamiento, palabra y omisión, no pudo evitar leerle la cartilla. “Pero qué estás haciendo, que te has enrollado con dos en la misma noche, piensa en tu novia, que te quiere, lo que va a sufrir la chiquilla”. Tal fue la reprimenda que no sé si por arrepentimiento o por castigo, Jesús decidió dormir con Manuel no fuera a ser que se liara allí la marimorena. Vamos que ha sido necesaria una hoguera para que literalmente todas las parejas saltaran por los aires.

Y, para colmo, la única pareja que parecía tener las cosas claras se derrumba. Pero Lara, que se ta van los ojillos por Rubén. Tiene pinta de que se lía.... o no. Al tiempo