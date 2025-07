Inma Cuesta y Ángeles Maeso: un "sí, quiero" por el amor libre

En medio de un jardín vestido de flores silvestres, con su perrita Rumba como testigo de excepción y rodeadas de una atmósfera que parecía susurrar "esto es amor", Inma Cuesta y Ángeles Maeso han sellado su compromiso. La actriz ha sorprendido este jueves con una publicación en redes sociales donde anuncia que se ha casado con su pareja de casi una década. La imagen que acompaña el anuncio es tan delicada como significativa: ambas vestidas de blanco, cogidas de la mano y a punto de fundirse en un abrazo.

Pero además el mensaje que lanza Inma es poderoso. "Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás", escribe. Y añade, con la voz de quien no olvida: "Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido".

Relación discreta

Cuesta y Maeso han llevado su relación con una elegante discreción desde que se conocieron hace casi diez años. No fue hasta 2021 que su vínculo se hizo público, cuando Inma, al recibir un premio en el Festival de Cine de Alicante, agradeció emocionada a "mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más". Desde entonces, han formado una familia sólida y amorosa, con dos hijos: una niña nacida en 2020 y un niño llegado en 2023.

"Estamos muy felices, hemos formado una familia preciosa", confesaba la actriz en una entrevista reciente. Ahora, con esta boda, no solo celebran su unión, sino también el camino recorrido por quienes lucharon antes. Y lo hacen con la fuerza de lo visible, con la ternura de lo íntimo y con el eco de una generación que ya no está dispuesta a esconderse. Una historia de amor auténtica y comprometida como ellas.