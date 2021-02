Las bombas soterradas en la guerra entre Maria José Campanario y Belén Esteban

La guerra ha estallado entre Belén Esteban y Maria José Campanario a cuenta del intento fallido de la colaboradora de Sálvame de coartar la libertad de expresión de la mujer de Jesulín de Ubrique, padre de su única hija. Pero si Belén creía que podía silenciar a Maria José, esta vez, se ha equivocado de cabo a rabo y ha recibido de su propia medicina.

Todo comenzó cuando Belén se dio por aludida por una publicación de Maria José Campanario en su Facebook, en el que la mujer de Jesús Janeiro publicaba una frase hecha: “El lobo siempre será el malo si es Caperucita quién cuenta la historia”. Las palabras de la odontóloga, pese a ser publicadas en una de sus redes sociales que no está abierta al público, iban a tener enorme repercusión tras la desmedida reacción de la colaboradora de Sálvame: “¡Se va a liar la Tercera Guerra Mundial!” advertía la polémica tertuliana.

Pero lo que no esperaba la de Paracuellos es que, tras su amenaza en Sálvame, Maria José reaccionara escribiendo una especie de carta abierta con la que se reabren viejas heridas entre dos mujeres que lo único que tienen en común es ser madres de los hijos del torero de Ubrique.

“Tengo todas las armas-decía Campanario- Y estoy dispuesta a usarlas. Eres un absoluto 0 en nuestras vidas, en la mía y en la de mi marido”. Tras defender su derecho de expresión, la mujer de Jesulín aseguraba que Belén teme que hable porque “podría acabar contigo y toda tu farsa”, aludiendo así a las supuestas mentiras que a lo largo de los últimos veinte años ha esgrimido contra el matrimonio.

María José Campanario y el torero Jesulin de Ubrique en Málaga el mes pasado

“No hablabas de tu vida, hablabas de mí, de tu hija y de mi familia y te has lucrado con ello durante años, así que reza, por tu bien, para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te montaste y al que han alimentado otros para ti y su beneficio” explotaba Maria José para justificar su ataque a la madre de Andrea Janeiro, a la que no nombra en ningún momento.

Aún sin nombrar a la hija mayor de Jesús, a Maria José no le ha importado desvelar el motivo por el que Belén Esteban decidió no seguir hablando de ella en televisión. “Deberías dar gracias por mi silencio. El que yo sí cuidé por alguien especial. A quien tu utilizaste, hasta que te dieron miedo las demandas.” De este modo, la mujer de Jesulín de Ubrique deja claro que el silencio de Belén sobre los Janeiro no es por proteger el deseado anonimato de Andreíta, sino para evitar una cascada de demandas de los de Ubrique.

Los misiles de Campanario contra Belén..

“Porque yo sé la verdad-advierte Campanario-¿Quieres que la sepan los demás? Voy a ser benevolente y esperar a que hagas memoria pero de la de verdad. ¿Serás capaz? ¿O llamamos a los que te conocieron en tu etapa de Madrid? ¿Mari? Tu primer novio “después de”, el de “entre tanto”, los vecinos a los que vetaste porque no te interesaba la verdad?”.

torero jesulin y belen esteban con su hija

Con medias frases, Maria José Campanario señala episodios de la vida de Belén Esteban que ya ocuparon titulares en el pasado. Como su relación con David Camacho, que ya protagonizó en Telecinco un controvertido polígrafo en el que salió a relucir la presunta infidelidad de Belén a Jesús Janeiro. A él se refiere cuando pregunta a Belén si está dispuesta a que vuelva a hablarse de los hombres con los que se la relacionó hace casi dos décadas: “¿Quizá algún otro ex dispuesto a contar lo que me contaron a mí? ¿Quieres jugar a ese juego sucio?”

...Y las bombas de Belén para aplastar a su enemiga

Pero Belén está dispuesta a todo para callar a la odontóloga. Así, la colaboradora ha revelado que en su teléfono móvil hay contenido controvertido sobre Campanario. “Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido”.

La Esteban está dispuesta a hacer pública una conversación que tuvo lugar el 5 de enero, víspera de Reyes y que tendría como protagonistas a su hija y a su progenitor, Jesulín de Ubrique. Por la fecha en la que tuvo lugar el desencuentro, todo indica que podría tratarse de algo relacionado con esta noche mágica para los niños, quizás el regalo, o más bien, la ausencia de uno, del torero a su hija. Aunque Belén no ha querido contar a la audiencia qué sería eso que “dejaría muy mal” a Maria José y su marido, se le escapó un reproche a la pareja que reforzaría la tesis expuesta anteriormente: “Que el único regalo que ha tenido ahí fue una Barbie embarazada”.

Pero la colaboradora ha ido más allá, acusando a la mujer del padre de su hija de no tratarla bien: “iY que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo”. No es la primera vez que Belén reprocha a Maria José su comportamiento como “madrastra” de Andrea Janeiro. Lleva haciéndolo desde que Maria José entró en la vida de Jesús Janeiro por lo que, más que una nueva tercera guerra mundial, es una reedición del conflicto que mantienen las mujeres de Jesulín desde hace ya dos décadas. Nada nuevo en el horizonte mediático.