Jennifer Lopez se corta la melena

¿Pensabas que alguna vez verías a JLo con el pelo corto? La reina de las extensiones y el volumen extremo sorprende a todos con un corte que le queda muy bien.

Eduardo Sánchez comenta su cambio de look y se anticipa a la legión de imitadoras que surgirá, explicando todo lo que hay que saber para llevar este corte.

El radical cambio de look es obra del peluquero de cabecera la artista, Chris Appleton, que lo define como un ’90′s inspired wet look crop’. Será bautizado de muchas maneras, pero lo que Eduardo Sánchez deja claro es que se trata de un “versátil y desestructurado corte a lo garçon y que se trata de todo un acierto después de tantos años sin renunciar al melenón”.

Sea real o no –aunque todo indica que sí ha pasado por la tijera- lo que sí es cierto es que promete convertirse en uno de los cortes más imitados y en el top look del 2021. Según explica el director de Maison Eduardo Sánchez, “es un corte garçon –que no pixie- con los contornos y la parte posterior cortados a navaja para conseguir ese efecto irregular. Una vez seco el cabello, se ha esculpido con tijera de entresacar (de dos hojas con dientes) para poder ir definiendo las zonas de la cabeza donde aligerar más, eliminando volumen”. Haberlo peinado con efecto wet es otro gran acierto para el estilista, “es un corte muy versátil que permite jugar con el efecto húmedo, pero también puede peinarse hacia atrás, marcando un tupé o con la raya muy marcada y los laterales engominados”. En este caso, se ha mantenido la onda natural de la cantante, y el resultado es aún más fresco y natural.

¿TE ANIMAS? 5 CONSEJOS PARA LLEVARLO IMPECABLE

Se trata de un corte ultra favorecedor para prácticamente cualquier rostro y tipo de cabello, pero como advierte Eduardo Sánchez, no es fácil de mantener.

• No dejes pasar nunca más de 6 semanas entre visita y visita al salón para retocarlo.

• Ten siempre a mano productos de fijación para improvisar un wet look por si te levantas con un ‘bad hair day’.

• Huye de los colores planos y confía en tu estilista para que juegue con luces y sombras que aportar mayor profundidad al corte.

• Puntas siempre definidas. Recurre a sérums o aceites para que se potencie la estructure del corte.

• Péinalo con las manos. Olvídate de los cepillos si no quieres sufrir el efecto ‘casco’.