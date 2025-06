Los secretos de Estado que Bárbara Rey se llevará a la tumba

Si Bárbara Rey contara todo lo que escuchaba durante el tiempo que compartía con el Rey Juan Carlos, se armaría un gran escándalo. La actriz, no obstante, conoce sus límites y no suelta prenda sobre lo que hablaba el monarca por teléfono con personas muy importantes de distintos ámbitos de la sociedad española de entonces.

Es más, en su intervención televisiva de anoche en "¡De viernes!" dejó muy claro que Casa Real puede quedarse tranquila porque no descubrirá los secretos que guarda en su baúl de los recuerdos: "El rey recibía montones de llamadas y he escuchado muchísimas cosas de las que no pienso hablar, porque no las podría demostrar".

Encarna se ilusionó con ella

También habló de un esperpéntico episodio del que ya contamos en exclusiva hace unos días, el intento de Encarna Sánchez de mantener relaciones íntimas con ella: "Yo era joven y atractiva, ella me hizo dos entrevistas y pareció ilusionarse conmigo, y al darse cuenta de que no tenía nada que hacer, su ira fue tremenda".

Encarna era cruel con aquellos que no se plegaban a sus deseos, y utilizaba su programa de radio para arremeter contra ellos. Puso a Bárbara en el punto de mira de sus ataques y jamás le perdono que la rechazara. Era vengativa al máximo.

Mediaset y Warner desarrollarán una serie sobre Encarna Sánchez Europa Press

La murciana fue muy lista y, para demostrar a la locutora que no quería nada con ella, hizo un montaje con un actor, publicando un reportaje con él en una revista, en el que daba a entender que estaban viviendo si un romance. Y las fotos las hizo su intimísima Chelo García Cortés. El enfado de Encarna fue monumental y arreció la guerra contra Bárbara.

Eso sí, confiesa que "me hubiera encantado que me gustaran las mujeres porque en el amor somos más intensas y fieles". Sobre aquel episodio de cama junto a Chelo y José Manuel Parada, ella lo considera una simple anécdota: "Surgió y ya está. Ni soy lesbiana ni bisexual".