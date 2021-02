Maite Zaldívar regresa para asestar la estocada final a Isabel Pantoja. “Cada uno recoge lo que siembra”

Maite Zaldívar se sienta esta noche en el plató de Sábado Deluxe al que no volvía después de su participación en Supervivientes 2018, año en que concursó junto a su pareja, Fernando Marcos. Desde entonces, la que fuera una de las tertulianas estrella de Telecinco tras conocerse la relación entre Isabel Pantoja y su ex marido, ha estado apartada de la polémica y dedicándose a su negocio de hostelería, Puesto 85, situado en el mercado de abastos de Marbella.

Durante años ha sido el azote de la cantante y promete dar una entrevista de lo más jugosa rescatando informaciones y vivencias que cobran un nuevo sentido con el paso de los años, sobre todo después del enfrentamiento entre Isabel y su hijo, Kiko Rivera. “Tengo mucho qué contar sobre Isabel Pantoja” asegura la ex mujer de Julián Muñoz.

Maite a se reafirma en sus ataques a Isabel y se posiciona en el enfrentamiento entre madre e hijo: “Me da mucha pena Kiko”.

“Si no eres buena madre y no eres buena abuela, no eres buena persona” sentenciaba Maite hace unos días. La ex del que fuera alcalde de Marbella, siempre ha defendido la importancia de ser una familia unida y ha criticado la forma en que la cantante destruyó la suya. La Zaldívar no puede entender cómo Isabel Pantoja ha podido anteponer su bienestar económico a los derechos de su hijo sobre la herencia de su padre.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y EL TORERO FRANCISCO RIVERA " PAQUIRRI " EN EL DIA DEL NACIMIENTO DE SU HIJO FRANCISCO JOSE RIVERA PANTOJA ©KORPA 09/02/1984 SEVILLA

Pero si ya es cuestionable la actitud de Isabel Pantoja como madre, en el papel de abuela también deja mucho que desear. Maite no entiende cómo la tonadillera fue capaz de quitarle a su hijo el coche que Kiko y su mujer, Irene Rosales, utilizan a diario para llevar y traer a sus nietas al colegio. Para la ex alcaldesa consorte, sus hijas y sus nietos, son su prioridad en la vida.

La exmujer de Julián Muñoz siempre ha incidido en que Pantoja le destrozó la vida: “Lo peor que me ha pasado en esta vida ha sido que en ella asomase Isabel Pantoja, porque a partir de ahí, todas mis desgracias vinieron juntas”. Maite nunca ha perdonado que la cantante “se llevó mi vida y después dejó tirado a Julián como un kleenex. Yo acabé en la cárcel pero ella también”.

De izda. a dcha., Maite Zaldívar, Fernando de Salinas, Julián Muñoz e Isabel Pantoja, ayer en Málaga

Sin piedad ante la soledad de Isabel Pantoja, sentencia: “Hay veces que uno se queda solo porque uno lo elige, pero hay veces que está solo porque te mereces estar solo, porque has utilizado a todo el mundo”. “Isabel es capaz de cualquier cosa por dinero-continúa diciendo la enemiga íntima de la cantante. Yo ya avisé y tenía razón, que esta señora desde que se murió su marido sabía cómo manejar su vida económica. Julián Muñoz no le enseñó nada”, argumenta, al hilo del escándalo económico que se ha desatado en torno a la herencia de Paquirri. Maite no ha dudado en posicionarse al lado de Kiko Rivera en el último conflicto que afecta a los Pantoja:“Me da mucha pena este niño”.

Maite puede arrojar luz sobre la polémica herencia de Paquirri.

“Esto nos da la razón a los que desde hace casi veinte años ya habíamos retratado fidedignamente a Isabel Pantoja: su prepotencia, su ambición desmedida y los escasos afectos verdaderos de esa mujer” aseguraba Maite a LA RAZÓN, nada más estallar el conflicto familiar. En la entrevista concedida a Ángela Portero aseguraba que “Yo sé muy bien cómo se realizó aquella operación en una notaría de Cádiz. Allí, prácticamente, se quedó sin su parte de Cantora para ayudar a su madre. Lo conté en su día y hay testigos”.

DIA DE ANDALUCIA 2003 EN MARBELLA EN LA IMAGEN EL ALCALDE DE MARBELLA JULIAN MU¿OZ , SU ESPOSA MAITE ZALDIVAR Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA PASEANDO POR LAS CALLES DE MARBELLA KORPA / © KORPA 28/02/2003 MARBELLA *** Local Caption *** DAY OF ANDALUCIA 2003 IN MARBELLA IN THIS PICTURE ( MARBELLA MAYOR JULIAN MU¿OZ MAITE ZALDIVAR , AND SINGER ISABEL PANTOJA

Maite se refiere así al día en que Kiko Rivera perdió el control de la finca de su padre para siempre, nada mas cumplir la mayoría de edad, poniendo su parte de Cantora como aval en una escritura de préstamo hipotecario”. Un tema sobre el que arrojará más luz en esta entrevista en Sábado Deluxe y que conoce a la perfección ya que, en el acto notarial, se encontraban además de Isabel Pantoja y su hijo, el propio Julián Muñoz, con quién a pesar de todo, actualmente mantiene una excelente relación.