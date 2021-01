La desdicha de Isabel Pantoja hace reaccionar a Maite Zaldívar y Julián Muñoz

La última en pronunciarse sobre la situación que vive Isabel Pantoja ha sido Mayte Zaldívar, quien desde hace dos décadas está enfrentada a la tonadillera. A la ex mujer de Julián Muñoz no le ha sorprendido que su enemiga haya engañado a su propio hijo por una cuestión económica. Y es que, según la experiencia que ha tenido la malagueña, Isabel Pantoja es capaz de cualquier cosa por dinero.

“Me da mucha pena, pero yo ya avisé-decía a las puertas de su casa en Marbella a los reporteros- Se me acusó de todo por estos comentarios y resulta que yo decía la verdad. Esta señora desde que se murió su marido sabía cómo manejar su vida económica”. Maite ha mandado fuerza a Kiko Rivera en su lucha contra la mujer que rompió su matrimonio y ha lanzado un dardo a Pantoja: ”Lo primero tienes que ser es buena madre y a Kiko le digo que sea fuerte”.

Maite Zaldívar, en la puerta de su casa marbellí

Los reporteros se han acercado también hasta la vivienda de su ex marido, Julián Muñoz, a quién han encontrado muy alterado y que se ha negado a dar titulares sobre la situación de la mujer que sería la causa de su desgracia. Con ella vivió unos años de amor y una tormentosa ruptura cuando ya se encontraba cumpliendo su condena de prisión.

Julian Muñoz, ex pareja de Isabel Pantoja y ex alcalde de Marbella

El motivo por el que el ex alcalde se encontraba tan irascible tiene que ver con una información que niega y que han publicado en algunos medios referente a su nueva vida. Según Jaleos, Muñoz ha rehecho su vida con una nueva compañera con la que habría alquilado un piso en Marbella, dejando la casa en la que vivía con su hija Eloísa.

Julián se ha mostrado indignado y enfadado con los periodistas e incluso ha amenazado con llamar a las autoridades, negándose a dar declaraciones: “No me toques más los huevos. No me sigas más que llamo a la Guardia Civil”. Parece que el ex alcalde de Marbella se olvida que ya no tiene ningún cargo ni autoridad en el Ayuntamiento de Marbella y que los tiempos en que cerraba las calles para que Isabel Pantoja comprara se han terminado.