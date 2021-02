Jorge Javier, el “miserable” de internet

Grupos de internautas de la derecha más extrema se unen contra Jorge Javier Vázquez tras comentar el presentador del “Deluxe” que “cada día me cae mejor Pablo Iglesias”. Bajo la etiqueta JorgeJavierVazquez los comentarios negativos contra el comunicador de Tele 5 se multiplican este último domingo con frases tan fuertes que es mejor no repetir. Pero, seguramente, el sujeto objetivo de las críticas debe tener un cabreo importante. Y más, conociendo los aires de altanería que demuestra en su programa.

Vázquez aduló al vicepresidente de la coleta durante su charla con la cantante Massiel el pasado sábado, en la que la artista alabó al PSOE y Jorge a Unidas Podemos, exactamente, y como decimos, personificado en la figura de su líder.

Pero llamar miserable a un individuo por el simple hecho de no coincidir con sus ideas políticas no es de recibo. Y menos insultarle en las redes sociales con tanta virulencia. Claro que, viniendo los insultos de donde vienen, mejor no tenerlos en cuenta.