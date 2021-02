Sara Carbonero rompe a llorar desconsoladamente por sus hijos

La vuelta al trabajo de Sara Carbonero tras la operación de urgencia a la que fue sometida hace unas semanas, no está siendo fácil. Más sensible que nunca, la periodista tiene las emociones a flor de piel. Sus encuentros con antiguos compañeros y sus entrevistas a personas significativas en su vida hacen que afloren sus sentimientos y se muestre vulnerable. Hace unos días era Pedro Piqueras, el jefe de informativos de Telecinco y el artífice de su fichaje en Mediaset, quien la hacía quebrarse hablando de su valentía frente al cáncer y ayer, fue una canción de la compositora Conchita, la que provocó sus lágrimas en directo.

Sus tardes al frente del programa ‘Que siga el baile’ en Radio Marca están siendo muy emocionantes. Su última entrevista a la compositora Conchita, a la que admira profundamente, ha acabado de manera inesperada. Al escuchar en directo una de sus canciones, Sara no ha podido evitar las lágrimas y la artista, conmovida, ha tenido que dejar de cantar.

“Me he escuchado esta canción 20 veces pero a mí esta canción y esta letra... Los que somos padres y madres sabemos que lo dice todo. Los miedos, lo más bonito de la maternidad y el mundo que estamos dejado a nuestros hijos... ¡Lo siento! La música es esto también”, decía Sara Carbonero completamente rota.

Ha sido la propia Sara Carbonero la que ha compartido en su Instagram este momento tan emotivo y, como suele hacer habitualmente, ha agradecido a su invitada su presencia en el programa dedicándole unas bonitas palabras: “Solo los que estábamos en el estudio sabemos lo que hemos vivido esta tarde con mi admirada @oficialconchita , pero los demás, sí tenéis unos minutos no os perdáis este vídeo porque es magia, verdad, desgarro y emoción, como todo su disco “La Orilla”....Además de eso hoy hemos descubierto a una mujer íntegra, sensible y valiente. De las que cambian el mundo con sus letras y su voz. Gracias @oficialconchita por tu generosidad, tu luz y por este momento lleno de sonrisas y lágrimas que nunca vamos a olvidar. Ah, gracias también por tu “abrazo de lado” pero sobre todo por el: “Es que si lloras tú, lloro yo”. Creo que no se puede añadir nada más”, ha escrito la mujer de Iker Casillas.

Ha sido cuando Conchita ha comenzado a cantar al piano una de las canciones de su disco “La orilla” cuando Sara ha comenzado a emocionarse. Una canción dedicada a la maternidad en la que la artista canta estrofas como “No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos” y “los días se ponen tan tristes que pierdes la fe”, han removido los sentimientos de Sara Carbonero. Tanto que, aunque la cámara no ha registrado las lágrimas de la periodista, la cantante ha tenido que interrumpir la canción y decirle a Sara: “Es que si lloras, lloro yo también”. Después Sara ha explicado por qué está canción le ha llegado al fondo del corazón hasta emocionarse: “esta canción lo dice todo para los que somos padres: todos los miedos de la maternidad, el temor del mundo que les estamos dejando a nuestros hijos...y la música es también esto, emoción”.