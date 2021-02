La periodista Lydia Lozano ya está en casa. Tras ser sometida a una complicada operación de cervicales, la colaboradora de “Sálvame” ha recibido el alta médica. Los médicos han decidido que Lozano continúe su recuperación en casa ya que debido a las restricciones del Covid, es mejor que esté en un entorno más favorable. “Los médicos me han dicho que para estar en la cama, mejor que esté en la mía. Desde aquí continuaré con mi recuperación y andaré por casa. También puedo subir y bajar escaleras, lo normal en estas intervenciones y aunque no me duelen las cervicales, sí me duele bastante la espalda”.

Journalist Lydia Lozano in Madrid 23 February 2021.

La colaboradora está muy agradecida por las numerosas muestras de apoyo y cariño que le están llegando y promete seguir los consejos que le dan de tomarse las cosas con tranquilidad. “Me aconsejan que no vaya a trabajar con dolor. Que me lo tome con tranquilidad, que para mí pueden ser dos o tres días, (ríe) no lo sé”.

“Me ha enseñado el antes y el después en radiografías y la verdad es que no doy crédito, el médico no entendía cómo aguantaba los dolores”, ha relatado la comunicadora