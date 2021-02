Los sábados de Lomana: Por qué no celebraré el 8-M

Ya hace un año, a pesar del negacionismo del doctor Simón y del ex ministro de Sanidad Sr. Illa. No debemos olvidar que fueron unos adelantados en el tiempo negando que en España hubiese Covid, no más allá de tres o cuatro contagios, cuando sabían perfectamente que estábamos rodeados. Mi médico de familia me recomendó vacunarme del Neumococo por la virulenta gripe con neumonía incluida que estaban detectando. Pero aquí somos tan progres y modernos que decidieron ser «negacionistas» al menos hasta el 9 de marzo. Después ya se vería pero no se podía contrariar a «la favorita» ministra de Igualdad, Irene Montero, que nunca demostró su valía y utilidad para ese puesto. Solo trabajó un año de cajera en una cadena de electrodomésticos. Y el resto, colocada por su pareja y padre de sus tres hijos, el vicepresidente Iglesias Turrión. En ese Ministerio de chirigota donde se han instalado Irene y sus asesoras, unas mujeres abducidas por un feminismo fanático y fallido, diría que rayando en lunático, que produce entre indignación y lástima, que nada tiene que ver con el sentimiento mayoritario de las mujeres españolas. Porque vamos a ver: qué nos van a contar estas niñatas a las mujeres que vivimos una auténtica revolución por la libertad sin necesidad de hacer tantas alharacas ni estar mantenidas por nadie. Ella tiene demasiadas tragaderas con su pareja y calla, no sea que a su «macho man» le vayan a salir sus instintos sados, saque el látigo y se líe, como él mismo dijo, a azotar a la pobre Mariló Montero hasta que sangre... Menudo miedito... Mejor seguir viviendo de los pobres y estúpidos contribuyentes que la mantienen en su Disneyworld haciendo fiestas de cumpleaños y pidiendo a sus «ayudantes», tumbada en el sillón, que le sirvan el té, cual «lady» inglesa. Aprenden rápido pero sin ningún refinamiento. La niñera asalariada, que para no pagarla la han colocado de funcionaria, es otra de las que está cual felpudo a los pies de su señoría... Lo que ya es pura burrería es el texto disparatado de la ley del «solo sí es sí» que hubo que rehacer de arriba abajo, un auténtico disparate. Se fuma un puro en la presunción de inocencia y tampoco existe según ellas violencia de género si no eres mujer. La violencia hacia los hombres, las denuncias falsas, violencia de madres a hijos, los niños que sufren abusos dentro del ámbito familiar parece no existir en sus códigos. Es difícil poner de acuerdo a todos los jueces pero en ese texto han coincidido y manifestado su disconformidad con semejante bodrio. Me ofenden como mujer estas mal llamadas feministas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (centro), en la manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer), en Madrid a 8 de marzo de 2020.

Estas podemitas no han aprendido nada, viven en un bucle absurdo de ignorancia fanática y quieren repetir la manifestación del 8-M. Jaleadas por el impresentable Simón, que hace una comparación con un paso de Semana Santa diciendo que es más peligroso que una manifestación. Que vaya con toda su familia y lo disfrute, pero que por favor no nos diga «que la situación no es buena y que no podemos relajarnos». Usted haga lo que le dé la real gana, pero déjenos en paz a los pobres ciudadanos que estamos muy hartos de usted. Por supuesto no seré yo la que celebre nada el día 8 de la mano del «Ministerio de Gila». Celebro cada día mi vida, mi feminidad como mujer libre e independiente desde mi mayoría de edad, siempre apoyada por los hombres que ha formado parte de ella y que me han dado tanto. Las deslealtades siempre han venido de la mano de alguna mujer.

Carpe Diem.