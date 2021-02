Esther Doña: “Recomiendo el arte como terapia de superación”

Esther Doña nació en Málaga, una de las ciudades más antiguas de España, incluso de Europa, en una familia unida. Ha disfrutado de una vida privilegiada donde ha tenido la mejor de las educaciones, ha viajado y conoce muchos países y sus culturas. Esther trabajó como modelo profesional durante su infancia y adolescencia, ha vivido largas temporadas en Madrid y Londres y se considera ciudadana del mundo.

Esther es sobretodo una persona que disfruta ayudando a sentirse felices a todos los que le rodean. Es firme en sus ideas y a la vez dulce en sus consideraciones y cuenta con una elegancia natural, innata. Admiro la alegría que tiene, aunque haya pasado por momentos muy duros, y la entereza con la que afronta las situaciones adversas sin dejar de pensar en los demás, con humanidad.

Esther, como tantas personas en España y en el mundo, ha vivido un año 2020 de tristeza y duelo por la pérdida de sus seres más queridos; su marido, Carlos Falcó, Marqués de Griñón, y su padre, ambos fallecidos sucumbiendo al virus SARS Covid-19.

Ahora, con el apoyo de su familia y sus amigos, está visionando una nueva vida, un lienzo en blanco. Me habla con naturalidad, con cercanía, sobre su vida y sus recuerdos esbozando con sus palabras un nuevo futuro desde la ilusión, la serenidad y la esperanza.

Es un placer conversar con Esther Doña, mi amiga.

Creciste en Málaga; la magnífica Catedral de Málaga, el Teatro Romano, la Alcazaba, el Museo Casa Natal de Picasso, y más tarde, el Museo Picasso en el Palacio de Los Condes de Buenavista, un magnifico edificio del siglo XVI.

- ¿Cómo fue tu niñez en Málaga y con que soñabas entonces? ¿Regresas con frecuencia?

- Mi niñez en Málaga fue maravillosa, en una familia unida en la que nos enseñaron el cariño y el respeto por los demás. Nos criamos al borde del mar Mediterráneo, disfrutando de ese fantástico clima que tiene mi tierra andaluza. Siempre soñé con viajar y conocer otras culturas. Málaga es una ciudad que acoge a muchos extranjeros, por su calidad de vida y su clima, ahora además por la excelente oferta cultural, por la cual llevan años trabajando los malagueños. Siempre que puedo, vuelvo a visitar a mi familia y a mimarme con el buen clima y un “espetito” de sardinas a orillas del mar.

Málaga con casi 40 museos desde el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen, Centre Pompidou, Centro de Arte Contemporáneo (CAC) hasta La Colección del Museo Ruso San Petersburgo, se convierte en una de las ciudades con mayor densidad de museos en su casco antiguo. Es difícil no enamorarse del arte en tu ciudad natal. ¿Cuáles son tus museos favoritos en Málaga?

-¡Por supuesto el Museo Picasso! el malagueño mas internacional , (antes que Antonio Banderas), también me encanta el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana que es el museo estatal mas grande de Andalucía y donde están las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo Arqueológico provincial de Málaga, un lugar único de visita obligada para conocer la historia de Málaga y su Arte.

“Málaga, La Bella”, es famosa, entre otras cosas, por haber traído al mundo a uno de los genios de la pintura universal, Pablo Ruiz Picasso. Si tenemos que hablar de un lugar emblemático, lleno de historia y de arte, ese es La Casa Natal de Picasso que se completó con la inauguración, en 2003 con el Museo Picasso Málaga, en el Palacio de Los Condes de Buenavista, un magnifico edificio del siglo XVI -¿Qué recuerdos tienes de tu primera visita al Museo Casa Natal de Picasso?

-Recuerdo el día que lo visité con mi marido, Carlos y después visitamos la Iglesia de Santiago en la calle Granada donde Picasso fue bautizado. Fue una jornada maravillosa, pues Carlos, como siempre entusiasta, siente una auténtica pasión por el arte y la cultura españolas.

Tu marido, el Marqués de Griñón, fue el fundador y el alma del Círculo Fortuny, cuyo objetivo y misión es representar y potenciar la excelencia, la creatividad y la cultura españolas. Una excelencia sostenible que es representativa de nuestra historia y nuestra pasión por la vida. ¿Qué recuerdos tienes de esta iniciativa?

-Recuerdo que uno de sus objetivos mas importantes era que en el Circulo Fortuny estuvieran representadas las mejores instituciones, entidades, empresas y marcas españolas. En definitiva, la excelencia española. Con mucho esfuerzo, Carlos consiguió reunir en el Circulo Fortuny desde el Museo Del Prado, el Thyssen-Bornemisza, el Centro de Arte Reina Sofía, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona, y las mejores marcas de lujo y excelencia de nuestro país procedentes de muchos y diferentes sectores. Hoy el Círculo Fortuny es una realidad, y Carlos jugó un papel decisivo y lo hizo como todo lo que el hacía, con pasión y entusiasmo.

Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, V Marques de Griñón y Marqués de Castel-Moncayo, Grande de España, fue un reconocido aristócrata, ingeniero agrónomo y empresario español. Era un hombre distinguido y culto. ¿Qué aprendiste a su lado?

-Ha sido maravilloso tener a Carlos a mi lado. Como bien le defines, representaba todo eso y mucho más, pero yo amaba a la persona, no al personaje. Con el aprendí sobre todo a tener ilusión por todo, me contagiaba su pasión y su alegría, me enseñó a relativizar los problemas y estaba muy orgulloso de España, de su país. Era una persona noble, carismática, sencilla y cariñosa. Le echo muchísimo de menos.

-¿En qué has encontrado consuelo en estos momentos tan difíciles por los que estás pasando?

-Recuerdo momentos muy emocionantes con nuestros amigos del Museo Thyssen-Bornemisza y recomiendo el arte como terapia de superación. Las emociones y la belleza expresiva que suscita contemplar obras de arte me han hecho profundizar en mis pensamientos generando una serena motivación para superar la triste perdida de mi marido y salir adelante con ilusión.

-¿Cuáles han sido los cuadros o exposiciones del Museo Thyssen-Bornemisza que mas te han ayudado a superar tu tristeza?

Hace poco tuve la suerte de poder visitar la exposición temporal sobre el Expresionismo Alemán que esta actualmente en el Museo Thyssen-Bornemisza. El Barón von Thyssen-Bornemisza cumpliría ahora 100 años y se celebra su centenario con esta interesante exposición sobre la que fue su gran pasión, el expresionismo alemán. Le fascinaron sus colores y la fuerza que transmitía aquel primer cuadro de Emil Nolde que pudo comprar. Ahí comenzó su interés por el arte moderno. Tanto la historia como la exposición son muy interesantes y recomendables.

-¿Qué sientes al ver estos cuadros?

-Me encanta sentir la fuerza que transmite la rebeldía de los artistas a través de sus obras en esta exposición, y la inmortalidad del arte, como perdura en el tiempo.

-¿Quién te inculcó el amor por el arte?

-Mi madre, mi hermana que es una apasionada de la cultura y por supuesto mi marido, Carlos.

-¿Qué significa para ti el arte?

-El conocer, ver y sentir como se siente el ser humano en cada etapa de la historia. El arte no solo refleja la historia de la humanidad, refleja también los sentimientos.

-¿Qué lugar ocupa en la actualidad el arte y por qué?

-El arte es fundamental en la cultura y la sociedad, pues es el reflejo de los sentimientos, ilusiones y esperanzas vividos.

-¿Cuáles son sus pintores favoritos?

Muchos, pero Sorolla me atrae especialmente, siento una conexión personal con sus obras. Me transmiten tranquilidad, familia, mis raíces... sus colores y su calidez me hacen sentirme en paz. Otro de mis pintores favoritos es mi gran amigo Hernán Cortes Moreno, el aclamado retratista del siglo XXI! Una de las ilusiones de Carlos fue intentar conseguir que Hernán me hiciese un retrato, imagínate lo que significa para nosotros. Con Hernán hemos pasado grandes momentos en el Museo Del Prado realizando visitas privadas con el como “comisario”, todo un lujo para nosotros!!

También tengo una anécdota con José Pedro Pérez-Llorca, presidente del Museo Del Prado y miembro del Círculo Fortuny. En una cena que daba Norman Foster, José Pedro Pérez-Llorca me dijo un piropo que a Carlos le fascinó. Me pregunto “¿Tu eres real?”.

-¿Cuáles son sus cuadros favoritos y por qué?

-Tengo muchos, pero por ejemplo podría hablarte de Chagall, para mi simboliza el amor y me encanta “Los novios de la Torre Eiffel” y por supuesto El Bosco, “El Jardín de las Delicias” el mejor reflejo del universo y de los placeres terrenales. Podemos disfrutarlo en el Museo Del Prado.

-¿Qué museos te gusta visitar habitualmente?

-Los museos que suelo visitar más a menudo son el Thyssen por la cercanía y la amistad que tengo con ellos y el Prado. Me gustaría poder visitar más el Museo Sorolla, pues además de sus obras artísticas tiene una merecida ubicación en un precioso palacete y Blanca Pons-Sorolla, su biznieta, es maravillosa.

-Cuál ha sido la exposición que más te ha gustado de las que has podido disfrutar allí?

-La exposición sobre Cristóbal Balenciaga me encanto! Nos la enseñaron en una visita privada, pues son miembros de Circulo Fortuny. Además establece la relación de la moda con el arte. Descubrí temas muy interesantes sobre el gran diseñador español como su inspiración en el colorido de “La Inmaculada Concepción” de Murillo, cedido por la colección personal de Arango. En la exposición había muchos cuadros de otros amigos coleccionistas de arte como Juan Abelló y trajes tan importantes como un vestido de coctel inspirado en el icónico cuadro de Goya que inmortalizo a La Duquesa De Alba.

-¿Tienes amistad con la Baronesa Thyssen?

-A la Baronesa Thyssen le tengo un gran cariño y admiración, siempre es muy amable y cercana conmigo y le estoy profundamente agradecida por todo lo que ha luchado para que podamos disfrutar de sus obras.

Nasrin Zhiyan y Esther Doña. Foto: Nasrin Zhiyan

-¿Has leído algún libro sobre el Museo Thyssen?

-Sí, tengo en casa varios libros sobre exposiciones que he visitado y me han enriquecido mi vida.

-¿Qué sentiste cuando te enteraste que la Colección Thyssen se quedaba en España?

-Para mi fue una gran alegría, como para todos los españoles!

-¿Cuál es tu opinión sobre el arte pictórico en España?

-Como ya he comentado antes, el Arte es la Historia de la Humanidad y nos recuerda de donde venimos. Desde las pinturas del paleolítico, como las de las cuevas de Altamira, hasta Pablo Picasso en el siglo XX se ha representando nuestra historia, nuestra sociedad y nuestros sentimientos.

-¿Con qué escuela o movimiento pictórico te identificas?

-Soy una aficionada entusiasta del arte y me identifico más con el realismo, aunque hay cuadros abstractos que me sorprenden por su fuerza y el abanico de sentimientos que despiertan en mi.

-Estuviste viviendo en Londres durante mucho tiempo. ¿Cómo recueras esta época de tu vida?

-Mis años en Londres me enseñaron lo que el arte es capaz de transmitir. Visitaba galerías de arte casi a diario y siempre me despertaban fuertes sentimientos. Me encanta el arte y como tiene la capacidad de transmitir emociones y sentimientos.

-Fue una etapa muy interesante en la que aprendí y evolucioné mucho. Me ha ayudado a ser parte de la persona que soy hoy en día.

-Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades favoritas? ¿Y tu país favorito?

-Siempre nos inspira lo desconocido, pero después de viajar tanto... sin duda ¡me quedo con España! Su clima, sus gentes, su gastronomía, su diversidad de paisajes, norte, sur, centro...tenemos un país envidiable. Es uno de los países mas seguros del mundo, con una sanidad privilegiada, unas infraestructuras fantásticas y una oferta cultural única en el mundo. Todos quieren un poquito de España, ¡por algo será!

-¿Qué objetos no faltarían nunca en tu maleta de viaje?

-Productos de belleza para limpiar mi piel, algo de maquillaje para verme buena cara, mi cargador para el teléfono, unos auriculares para oír música, unas zapatillas cómodas y unas gafas de sol!

-Tienes un cutis muy bonito, ¿cómo lo cuidas y qué cremas utilizas? ¿A qué centro acudes y con qué frecuencia?

-¡Muchas gracias! Tengo una buena genética y mucha perseverancia como me enseñó mi madre desde pequeñita a cuidar mi piel, limpiarla mínimo 2 veces al día, hidratarla y acudir a mi centro una vez por semana. Confío mis cuidados en Massumeh, sus productos me van fenomenal y no son nada abrasivos, pues mi piel es bastante delicada, además el trato con ellas es inmejorable.

-Se ve que estás muy en forma, ¿qué deportes practicas?

-Voy al gimnasio siempre que puedo, o hago clases on-line en casa. Es curioso que cuando me siento más cansada lo que más necesito es hacer deporte, me carga de energía!

-¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu vida? ¿Y el más feliz?

-La verdad es que he tenido muchos, me considero nunca mujer afortunada. Pero si tuviera que elegir uno, fue cuando Carlos me pidió la mano y leyó una maravillosa poesía que el mismo compuso delante de toda mi familia!!!

-¿Cuál es tu secreto de belleza mejor guardado?

-¡Sonreír! La belleza es una actitud y aun cuando todo va mal, si eres educada y piensas que mañana será otro día y lo recibes con una sonrisa.... ahí radica la verdadera belleza, la belleza interior.

Esther Doña en el Teatro Real con Carlos Falcó. Foto cedida por Esther Doña

-¿Y el mayor reto de tu vida?

-Ha habido muchos retos, pero el más importante ha sido casarme con Carlos, Marques de Griñón y todo lo que ello implicaba. Últimamente trabajar en tv en directo sin apenas experiencia y descubrir que es un medio donde me siento muy cómoda, muy natural ha sido otro reto superado. Pero seguro que aún me esperan muchos retos mas!

-Tu marido era un hombre muy cosmopolita y culto, además de detallista. Recuerdo que nos encontramos en el AVE dirección Málaga, él acababa de regalarte a Chloe, @chloefalcodona, un Maltés de tres meses, por tu cumpleaños. ¿Te gustan mucho los animales?

-Adoro a los animales! Me parecen que son puro sentimiento y sinceros en sus cariñosos afectos, son auténticos.

-¿Colaboras con alguna ONG o fundación?

-No estoy vinculada a ninguna en particular, pero si me siento muy comprometida con muchas de ellas, sobre todo las que no son tan mediáticas porque tienen menos recursos y apoyos y son las que mas nos necesitan. Si me piden ayuda, ahí estaré siempre! Cuidar de los animales y del medio ambienta es lo mismo, es cuidar de la naturaleza.

-¿Te preocupa el medio ambiente y el cambio climático? ¿Cómo cree que se puede concienciar a las personas que aún no lo están?

-¡Me preocupa y mucho, es una realidad! Hace tiempo decidí sin pensarlo comprar un coche híbrido, no podemos seguir castigando al planeta con contaminación, solo hay que poner las noticias para ver el daño que causamos y que nos provocamos a nosotros mismos. Nuestro organismo sufre por los contaminantes que hay en nuestra alimentación, la basura que tiramos al mar la comen nuestros peces que después deleitamos en una barbacoa o cocinados al horno... hay que tener conciencia y no nos cuesta nada. Si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte, tendríamos un mundo mejor. Es cuestión de educar.

-¿Cuáles son tus proyectos para el futuro?

-Pensando en el futuro no puedo evitar recurrir a los momentos que disfruté con Carlos y quiero apoyar los proyectos que a él le interesaban y apasionaban. La gastronomía y el sector vinícola español, donde Carlos ha sido un visionario. También le apasionaban el sector cultural, el arte, poner en valor España, nuestro maravillosos país. Desearía colaborar con causas que ayuden a concienciar sobre la importancia de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente y los animales. Mi reciente experiencia en TVE fue muy gratificante y en la actualidad estoy valorando varias propuestas y esto me hace mucha ilusión. Así mismo acabo de aterrizar en el mundo del social media y estoy muy ilusionada con los resultados. La moda y la belleza son dos sectores donde pienso que puedo aportar valor a las marcas y es un reto importante del cual estoy disfrutando y aprendiendo cosas nuevas cada día. Las herramientas digitales son fascinantes!

-¿Cómo fue tu experiencia en la TV como colaboradora de “La hora de la 1”?

-Como te comentaba, fue muy gratificante. Me encanta difundir contenidos que creo que pueden ser interesantes al telespectador, hablar de lo que nos preocupa en cada momento, de lo que nos interesa y apoyar un estilo de vida saludable.

-Transmites muy buena energía y paz. ¿Cómo lo consigues?

-Con todas estas experiencias se forjo mi personalidad y lo que soy. Siempre busco La Paz, necesito estar en equilibrio y eso lo consigo con mi día a día. Necesito mi espacio y mis momentos, necesito alimentarme bien, verme bien en cada momento, por mi y no por querer dar una imagen para satisfacer a alguien. Eso lo consigo a través de la meditación, el deporte, mis paseos con Chloé, mis baños relajantes donde puedo desconectar de todo y por supuesto mi música, que es diferente en cada momento del día.

-¿Cómo es la decoración de tu casa?

-Me gusta que mi casa transmita paz y por eso está decorada con colores neutros, muebles naturales, flores, aromas frescos, velas...! Todo muy ordenado. Mi nevera es estética natural! Necesito que todo este en su sitio... la limpieza y el orden para mi son prioritarios, sino, no puedo descansar ni alcanzar la paz.

-Un vicio irreprimible…

-El tabaco...aunque he conseguido fumar solamente Iqos

-Un lujo…

-Tiempo con mi familia y amigos

-Un capricho inconfesable…

-Una buena crema de olor corporal

-¿Qué música sueles escuchar?

-Música relajante, de piano, naturaleza... algo que me transporte paz

-¿Quién es el personaje que más te ha impresionado?

-Antonio Banderas, ¡malagueño como yo! y Richard Gere, que es como todos le recordamos en la mítica película Pretty Woman.

-¿Cómo cuidas tu alimentación?

-Tengo la suerte de que me gusta comer muy natural, así que suelo comer siempre productos de temporada, mucha fruta y verdura, eso también me lo inculco mi madre.

-¿Te gusta cocinar?

-¡¡Nada!!! Rara vez podrás verme en la cocina.

-¿Cuáles son tus restaurantes favoritos?

-¡Muchos! No podría decirte uno en especial, eso si, siempre donde la cocina sea natural y si es de “la abuela” mucho mejor! Y lo que me hace decidirme por uno u otro suele ser bastante la decoración y un buen servicio que para mí es tan importante como la comida.

-Una escapada de fin de semana a… ¿ciudad o campo?

-¡A la playa! Y si puede ser en barco, mucho mejor.

-¿Cuál es tu estilo a la hora de vestir y cuáles son tus diseñadores favoritos?

-Mi estilo siempre es sobrio, para mi menos es mas. Y cuanto mas discreta me veo, mejor me siento y refleja mi personalidad. No sigo mucho las tendencias de moda pero sí hay estilos con los que me siento identificada como el chic parisino y uno de mis iconos de moda es Audrey Hepburn. Creo más en moda de calidad que en una tendencia del momento.

-¿Qué libro tienes en tu mesilla de noche?

-En este momento uno de poesía, “La piel en los labios” de Miguel Gane. Y “Seda”, que siempre va conmigo, de Alessandro Baricco.

-El personaje histórico que más admiras es…

-Isabel la Católica, ¡por supuesto!

-Tienes una relación muy especial con tu madre, Marian Morales, ¿verdad?

-Toda mi personalidad esta muy marcada por mi madre, una mujer a la que admiro muchísimo y siempre ha sido mi referente. Ella me enseñó todo lo que soy. Nos llevaba a la playa todos los días después del colegio, íbamos de febrero a diciembre, y los fines de semana al campo de mi abuelo. En ese tiempo aprendí a valorar el amor por los animales, la naturaleza y la luz. Málaga tiene una luz especial.

-Tu padre, que en paz descanse, fue un hombre muy especial para ti. ¿Qué aprendiste de él?

-La amabilidad, el ser generoso con el otro, la educación y los buenos modales, a sonreír... muchas cosas...tantas…

-Se nos acerca el 19 de Marzo, el Día del Padre. ¿Si pudieras, que le dirías a tu padre en esta fecha tan señalada?

-Son fechas muy importantes para mi, pues el 19 es el Día del Padre y el 20 hará un año que perdí a Carlos, el amor de mi vida. Papá te quiero con toda mi alma, ¡gracias por tu amor incondicional!

-Gracias Esther, me ha encantado entrevistarte. Que sigan tus merecidos éxitos

Nasrin Zhiyan es cofundadora de Massumeh