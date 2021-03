El salvaje ataque de Belén Esteban a Saúl Ortiz podría costarle 60.000 euros

La ex de Jesulín de Ubrique volverá a enfrentarse en los tribunales con uno de sus ex compañeros: Saúl Ortiz. El periodista con el que compartió años de trabajo en Sálvame, era el coordinador del programa de Telecinco, la ha demandado por intromisión al honor después de recibir duras críticas a su trabajo por desvelar una información que desmentía lo aseverado por Belén Esteban respecto a la anunciada venta de la casa de su ex manager.

Fue a raíz de la publicación en ABC de una información veraz sobre la casa que Belén consiguió comprar en subasta pública y que fue propiedad de su ex manager, Toño Sanchís, la que dio origen al enfrentamiento judicial. El periodista, demostraba haciendo pública la nota simple de la propiedad, que la casa seguía a nombre de Belén Esteban, pese a que la colaboradora de Sálvame había anunciado en una exclusiva que la había vendido.

Belén Esteban y Toño Sanchís, que fueron íntimos amigos, no han vuelto a tratarse desde que ella le demandara

Así lo explicaba el demandante en el programa ‘Mi Gran Tarde’ de Castilla-La Mancha Televisión, en el que contestaba a las palabras que esta lanzó en Telecinco hace unos días. “Hace cuestión de un mes, yo publiqué una información en ABC de que la casa de Belén Esteban todavía seguía a nombre de ella en el Registro de la Propiedad. Y que había solamente un contrato de arras con una señora que había comprado la casa, pero aún no se había formalizado esa compra-venta. Se había firmado solamente el contrato de arras”, explicó Saúl a la audiencia manchega.

Tras hacerse pública esta noticia, “Ella, en el programa en el que trabaja (‘Sálvame’), decidió arremeter en contra de mí. Diciendo cosas fuera de lugar, induciendo incluso a que me despidieran de los medios en los que yo trabajaba… Cosas, sinceramente, muy feas. Incluso me imputó un delito de amenazas”. Por todo ello, harto de la actitud de la colaboradora, Saúl decidió poner en manos de su amiga la abogada Teresa Bueyes el asunto.

Tras conocer la decisión del periodista de demandar a la que fuera su compañera, nos hemos puesto en contacto con él para conocer más detalles de la misma y saber cómo afronta esta guerra con Belén Esteban. “La hemos demandado por intromisión al honor ya que ella actúa con una impunidad que no puede ser, se cree que está por encima del bien y del mal. Pidió que me echaran de ABC por dar una información hÍper contrastada.”

Lo hizo de malas maneras e intentando presionar para que ABC despidiera al periodista, una práctica habitual de la ex de Jesulín con los periodistas que no le bailan el agua: “No sé cómo en ese periódico tan serio podéis tener a esta gente que siempre inventa”, dijo Belén sin inmutarse y creyendo que podría salirse con la suya.

El periodista nos ha confirmado que la demanda la ha interpuesto el pasado viernes 5 de marzo y que será Teresa Bueyes quién defienda su honor en los tribunales. “No quiero hablar más del asunto, lo hice público porque me lo pidieron en mi programa” nos asegura. Según nos ha adelantado Saúl Ortiz, la cuantía de la demanda es elevada. El periodista pide 60.000 euros a la colaboradora de Sálvame por denostar su trabajo públicamente.