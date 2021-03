Ernesto Neyra contesta a Lely Céspedes: Miente, estoy al día en el pago de la pensión”

Ernesto Neyra asegura que “mi ex mujer, Lely Céspedes, miente, no tengo desatendidos a mis hijos y estoy al corriente en el pago de la pensión”. Cuesta convencerle para que conteste y cuente su verdad y se defienda de las acusaciones de su ex, pero finalmente, y por la amistad que nos une, se aviene a hacerlo.

Lely declaró a Europa Press todo lo contrario el pasado sábado, dejando en mal lugar al bailarín, ahora vinculado al mundo inmobiliario, afirmando que no cumple en el abono de la cantidad mensual para la manutención de los tres hijos nacidos durante sus años de matrimonio con Neyra, y éste sale al paso de tales manifestaciones con una respuesta rotunda: “estoy al día de todo en los

pagos, he entregado hasta el último euro, no le debo nada a esa señora, que no mienta, mis hijos están fenomenal, jamás permitiría que pasen hambre. Mire, es que no la pasan, todo esto es una historia que se está montando su madre para sacar un dinero de las exclusivas en televisión. Yo hablo todos los días con mis hijos, sé cuál es su situación y, desde luego no viven en la miseria.”

Le recuerdo que Lely contó en “Sálvame Deluxe” que tiene que pedir ayuda al Banco de Alimentos porque, según ella, no tiene dinero para dar de comer a los niños: “otra mentira, con lo que yo le pasó tiene suficiente para llenar varias veces la nevera al mes. Dice que no tiene dinero y se presenta en esa ONG con un coche de lujo, y vive en una urbanización con piscina y jardines en un lugar estupendo. Yo conduzco el mismo auto que me compré hace quince años, no tengo lujos…”

Neyra se puso en contacto con sus hijos horas después de que Lely se sentara en el plató del Deluxe: “mantengo una relación muy estrecha con ellos, de hecho, el mediano, quiere venirse a vivir conmigo. Y su madre me quiere hacer quedar como el malo de la película, y no se lo pienso permitir. En la vida de esa mujer hay un trasfondo que, como salga, se puede organizar una buena. Que no me tire de la lengua…”

Tras solicitar una modificación de medidas en el juzgado, Neyra consiguió que “me rebajaran la pensión a quinientos euros al mes. La pandemia nos pilla a todos y yo no gano lo que ganaba hace años. No puedo sacar el dinero de debajo de las piedras…”

La petición de Lely a Jorge Javier Vázquez para que Telecinco la incluya en la próxima edición de “Supervivientes”, le causa a su ex un comentario irónico: “lo único que busca es recuperar la popularidad perdida y llevarse un buen dinero. Está muy claro…”

El llanto de la madre de sus hijos en directo “no me causó la más mínima pena, porque yo hablo con mis niños continuamente y le aseguro que ninguno me dice que estén pasando hambre. Lo de su madre es surrealista.”

Por eso, este lunes se reunió con su abogada para ver si procede tomar medidas legales contra Lely. Entiende que “ella esté “apretada” económicamente, pero los demás también lo estamos por culpa de esta pandemia. La situación nos afecta a todos…”

Insiste en que “haría lo que hiciera falta para que mis hijos no pasen hambre, pero no atacando a su madre en un plató de televisión. Yo tengo más dignidad. Y si a Lely le fueran mejor las cosas, me alegraría muchísimo, porque su bienestar redundaría en la vida de nuestros hijos. Pero que no diga que la culpa de sus males la tengo yo, porque es totalmente falso, y afecta negativamente a mi imagen de cara a los demás. Es injusto… La realidad es completamente distinta a como ella la pinta. Si yo fuera un mal padre mis hijos no querrían estar conmigo”.