La dramática llamada de auxilio de Lely Céspedes: “No tengo para comer, solo los tuppers que me dan”

Lely céspedes se han convertido en el nuevo juguete roto de la farándula. “Ahora mismo vivo de amigas que me ayudan, tuppers de mi madre...”, con estas duras declaraciones ha arrancado Céspedes su intervención en ‘Sábado Deluxe’. “Quiero trabajar, quiero sacar a mi familia adelante”, ha pedido, “estoy en una situación límite”. Ha confesado que hasta llegó a pedir ayuda a Makoke: “Fuimos compañeras en Telecupón y recurrí a ella, pero no pudo ayudarme... Se ha interesado por mi solo cuando había noticias por las que preguntarme, entonces me llamaba”.

La madre de Lely, Conchi, ha entrado en directo en el programa para confesar que “no sabía que era tanto” lo que su hija está pasando: “Yo me muero por vosotros hija, vamos a salir pero ya, yo tengo imposible ayudarla más”. “Yo no tengo más joyas para vender para darle de comer a mis nietos, yo no puedo más, lo estoy pasando realmente mal de ver sufrir a mi hija y a esos niños que adoro”.

Anabel Gil Silgado ha querido llamar a Lely en directo para ofrecerle una oportunidad laboral: “Tengo una amiga que trabaja en una empresa que te encuentra trabajo, solo tiene que pasarles su número de teléfono”.

Su petición desesperada: Ir a “Supervivientes”

“Es muy complicado con 50 años encontrar un trabajo. Si no tuviera para comer, que tengo gracias a que la gente me ayuda, haría lo que fuera y si no tuviera como conseguirlo claro que robaría. Pero no lo he hecho. Quiero trabajar, quiero tener una oportunidad, quiero sacar a mi familia adelante, soy una superviviente y lo puedo demostrar, quiero que me den oportunidades y nada más”.

Ayúdame Jorge a trabajar en Telecinco. “Ojalá pudiera”, ha contestado Jorge Javier. “Quiero ir a ‘Supervivientes’, por favor”, ha confesado Céspedes. “Ahí está la petición, gracias y suerte”, ha sentenciado el presentador de ‘Sábado Deluxe’.