La repentina muerte de la hermana de Carlos Lozano

Carlos Lozano vive los peores momentos de su vida. Tras la trágica muerte de Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo en un accidente de tráfico, El presentador se ha visto sorprendido por la repentina muerte el pasado 12 de marzo de su hermana María Pilar, a los 65 años.

Según publica en exclusiva la revista Diez Minutos, Lozano acompañó a su madre al cementerio de La Paz, en la localidad madrileña de Alcobendas, para dar el último adiós a María Pilar, que perdió la vida a causa de una insuficiencia coronaria en su domicilio de Arganda del Rey.

Este duro golpe para la familia se produce dos años después del fallecimiento del padre del presentador, que murió a los 86 años tras una larga enfermedad que le había dejado postrado en la cama.

Lozano estuvo muy pendiente de su madre en todo momento y de la hija de su hermana durante la ceremonia de despedida. Una celebración se se produjo en la más estricta intimidad, cumpliendo todos los protocolos y normas establecidas por la pandemia de coronavirus.

El presentador y colaborador de Mediaset ha recibido numerosas muestras de apoyo durante estos días. Una de ellas, su ex pareja Mónica Hoyos, con la que tuvo a su hija Luna y que ha estado junto a Lozano en los momentos más difíciles de su vida debido a que mantienen una relación muy cordial a pesar de las numerosas polémicas que han protagonizado en el pasado.

Lozano, de 58 años, que comenzó una relación con una mujer que conoció a través de las redes sociales hace escasos meses ha vuelto a retomar la relación con Hoyos para tratar de que su hija viva en un entorno lo más estable posible.

El presentador se ha mantenido alejado de los medios de comunicación en los últimos meses, después de haber protagonizado varias polémicas con sus parejas sentimentales y de haber participado en realities como Supervivientes. Las últimas intervenciones de Lozano se produjeron tras la muerte de Álex Casademunt cuando entró en directo en varios programas para hablar del dolor por la pérdida del joven cantante catalán. En “El programa de Ana Rosa” mostró su sorpresa y dijo que la noticia había sido un varapalo: “Estoy muy dolido, creía que era fake, lo he pasado fatal”.

Lozano, que compartió con todos los concursantes de Operación Triunfo el fenómeno fans, lo que les unió para siempre, añadió que “el cariño que le he tenido a todos los concursantes... son como de la familia. A mí lo del accidente y cómo fue no me interesa”, añadió sobre la polémica generada tras la muerte. Para Lozano, Casademunt “fue un chaval con el mundo a sus pies. Era todo corazón, es una pena con 39 años. La vida es muy injusta. Sobre todo para los que nos quedamos y lo sufrimos”. “Era y es, siempre estará en mi recuerdo, una persona que estaba de broma siempre. Se ha tomado la vida con una filosofía maravillosa. Él siempre era un señor y un gran trabajador. Dándolo todo, levantando escenarios. Me quedo con esa parte de Álex. No me lo puedo creer, se me pone la piel de gallina. Pero toca asumir las cosas, mucha pena, poco más puedo decir”, añadía con la voz entrecortada.

Con mucho dolor en mi corazón por la pérdida de Alex Casademunt, mi más sentido pésame a la familia y amigos, siempre serás uno de mis niños, descansa en paz amigo, siempre estarás en mi corazón. — Carlos Lozano (@_CarlosLozano) March 3, 2021

Lozano también quiso dejar constancia en las redes de lo que Casademunt significó en su vida: «Con mucho dolor en mi corazón por la pérdida de Alex Casademunt, mi más sentido pésame a la familia y amigos, siempre serás uno de mis niños, descansa en paz amigo, siempre estarás en mi corazón».