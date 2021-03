Antonio David Flores y Rocío Carrasco: víctimas, villanos y viceversa

Con su mujer, Olga Moreno, a punto de poner rumbo a Honduras para participar en la próxima edición de Supervivientes y con un autobús de mujeres que amenazan su matrimonio, el ex marido de Rocío Carrasco sólo podía recibir una noticia peor. Y Sálvame se la ha proporcionado: la hija de Rocío Jurado romperá su cuestionado silencio en los medios para protagonizar un documental que promete desvelar la gran mentira del mundo del corazón. Una mentira que, según Rociíto, ha alimentado su ex durante 25 años en los medios, a golpe de exclusivas y apoyado por un sinfín de colaboradores que han secundado su versión.

La serie, que tendrá varios capítulos y se emitirá en “prime time” en la edición dominical del Deluxe, alimentará la parrilla de Telecinco durante al menos un mes, el mismo tiempo que dedicó La fábrica de la Tele, productora del formato, al escándalo de “La herencia envenenada” de Kiko Rivera. Sin embargo, a diferencia del anterior, Rocío no participará en el plató sino que su testimonio será grabado y editado. Una pena, ya que a la hija de la Jurado, no le faltan agallas, recursos o argumentos, para enfrentarse a los colaboradores.

Rocío Carrasco en 'Lazos de Sangre'

Rocío Carrasco no ha estado 25 años callada.

El trailer con el Telecinco ha anunciado la esperada entrevista con Rocío Carrasco hace hincapié en dos cuestiones: que calló durante 25 años “para estar viva” y que su testimonio destapará la gran mentira del corazón. Dos argumentos con los que David Valdeperas, director del formato y gran amigo de Carrasco, presenta a la entrevistada como una víctima aterrorizada por su ex, Antonio David Flores, y los mismos medios y periodistas, que han permitido a la productora que firma el formato, en referentes de la información del corazón.

Pero en honor a la verdad, y aunque en el cebo se asegura que Rocío ha permanecido callada durante 25 años, mientras recibía los ataques indiscriminados de su ex marido y los colaboradores más críticos, la hija de La más grande no ha estado tanto tiempo en silencio. La última vez que se pronunció sobre sus polémicas familiares fue en “Hable con ella”, una intervención muy criticada al utilizar la colaboradora el teleprónter o cue, un aparato que refleja el texto a leer en la parte frontal de la cámara. La frialdad y artificialidad de su comunicado sorprendió a todos

Arropada por la Fabrica de la tele, la productora que tiene contratado a su ex.

El programa fue el primero en España que contaba con cinco “presentadoras”, entre las que se encontraba Rocío Carrasco. Dirigido por David Valdeperas tuvo una emisión intermitente que se alargó entre 2014 y 2016, supuso el regreso de la hija de la Jurado a Telecinco. Antes, entre 1998 y 2004, trabajó con Maria Teresa Campos, en su tertulia del corazón de su programa Día a Día. Su incorporación al programa matinal de Telecinco coincidió con su separación de Antonio David Flores, con el que tenía dos hijos, Rocío y David.

María Teresa Campos y Rocío Carrasco.

Fue así como, la que antes conocíamos como “Rociíto”, se granjeó la amistad inquebrantable de las Campos, que se convirtieron en su segunda familia. Bajo la protección de mamá Campos, la auténtica reina de las mañanas, Rocío afrontó su dolorosa ruptura con el ex guardia civil con el que huyó nada más cumplir los 18. Entonces, el malo de la historia era él, y la versión que prevalecía en los medios era la suya. En 2004, coincidiendo con el fin de “Día a Día” en antena, Rocío Jurado anuncia que padece un cáncer de páncreas y su hija se retira de los medios.

Rocío Carrasco deja la tele tras anunciar su madre, Rocío Jurado, que padece cáncer de páncreas.

Su retirada televisiva dará alas a Antonio David Flores y otros familiares, como Rosario Mohedano o Rosa Benito, que encontrarán hueco en las tertulias televisivas coincidiendo con la enfermedad y posterior muerte de “La más grande”. Es un momento de cambios en televisión: con el “Tomate” revolucionado las tardes de Telecinco, Ana Rosa Quintana toma el relevo de Maria Teresa Campos, que ficha por Antena 3 TV, y dice adiós a siete años de éxito al frente de “Sabor a ti”.

Ana Rosa se instala en Mediaset compitiendo en franja horaria con Maria Teresa Campos que ficha un plantel de nuevos colaboradores muy alejados de su linea editorial debido a que, la mayoría de los que habían crecido junto a ella, tenían contrato de cadena. Las estrellas televisivas cambian de cadena pero los colaboradores se quedan atados a su silla. Cambio de cromos y vuelta a empezar.

ROCIO CARRASCO, FIDEL ALBIAC, JOSE ORTEGA CANO Y ROCIO JURADO LLORANDO DURANTE EL ENTIERRO DE PEDRO CARRASCO JJS / © Korpa 28/01/2001 MADRID *** Local Caption *** PEDRO CARRASCO'S BURIAL PICTURED, ROCIO CARRASCO, FIDEL ALBIAC, JOSE ORTEGA CANO, ROCIO JURADO

En un momento especialmente convulso en las televisiones y en la familia Jurado, Antonio David supo darle la vuelta a la tortilla y se convirtió en un habitual de programas del corazón como “Salsa Rosa” y “Tómbola”, que pagaban a precio de oro sus intervenciones. Aprendió rápido cómo funciona la industria del corazón, trabó amistad con colaboradores, paparazzis y agencias, y comenzó una guerra encarnizada contra la madre de sus hijos y su familia más directa. Fueron sus años gloriosos.

Tras la muerte de su madre, Rocío se aleja de toda su familia.

Entre 2004 y 2006, años que coinciden con la larga enfermedad y muerte de Rocío Jurado, su hija se retira de la tele y se queda sin altavoz en los medios. En esa época, acuerda con su ex compartir la custodia de sus dos hijos, Rocío y David. En junio de 2006, fecha en qué fallece Rocío Jurado, su primogénita se convierte en la heredera universal de la artista chipionera, y las relaciones familiares se resquebrajan. Rocío no volverá a tener contacto con sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila, que conviven con su padre, Jose Ortega Cano y tampoco con el resto de su familia paterna, los Mohedano, debido a las discrepancias familiares con el reparto de la herencia de La más grande.

EL TORERO JOSE ORTEGA CANO Y LA CANTANTE ROCIO CON ROCIO CARRASCO Y SUS HIJOS ROCIO Y DAVID FLORES CARRASCO DURANTE LA PROCESION DE LA VIRGEN DE LA REGLA 1999 LA ©KORPA .

Así, a raíz del enfrentamiento familiar y con las espadas en alto con su ex, a quien somete a una dura batalla legal en los tribunales, comienza a quedarse sin defensores. Pero el episodio más oscuro de su vida estaba aún por escribirse. En 2012, su hija Rocío Flores la denuncia por malos tratos y se va a a vivir con su padre a Málaga, el mismo camino que emprende su hijo David al cumplir 18 años y coincidiendo con la boda de su madre con Fidel Albiac en 2017. Rocío pasa de ser víctima a villana, al utilizar su ex, esta separación de sus hijos en su contra y silenciando, deliberadamente, lo que se escondía tras la huída de su hija a Málaga.

Durante este tiempo, en el que todos cuestionamos el papel de Rocío Carrasco con respecto a sus hijos, ella guardó silencio y utilizó los juzgados para defenderse. También ella calló la verdad , aunque la beneficiara, de lo que ocurrió en julio de 2012 entre ella y su hija. No lo sabríamos hasta 2020 cuando Vanitatis publica una serie de reportajes en los que se desvela la verdad. Una verdad que había permanecido silenciada por un motivo de peso: hacerlo público hubiera supuesto una condena segura al medio que lo publicara, ya que afectaba a una menor que, además, entonces era anónima.

Rocío Flores, muy emocionada en la Gala 4 de "Superviviente

La participación de Rocío Flores en Supervivientes, lo cambió todo.

Todo cambiaría en 2020, fecha en que se anuncia el fichaje estrella de Rocío Flores en Supervivientes. Será ese año cuando salga a la luz el motivo por el que, Rocío Flores y su hermano, se fueron a vivir con su padre y conociéramos de boca de la superviviente, algunos detalles de su no relación con su progenitora. Será Vanitatis el medio que publique la sentencia de 2013 relativa al conflicto materno filial, desvelando la cruenta guerra judicial entre los progenitores: la denuncia de Rocío por malos tratos a su ex, los malos tratos habituales de la hija a la madre, las demandas de la mujer de Fidel Albiac a su ex y a su esposa. Un sinfín de conflictos sobre los que uno de sus protagonistas, Rocío Carrasco, nunca ha ofrecido su versión. Hasta ahora, que amparada por La Fábrica de la Tele, ha decidido dar respuesta y pasar al ataque.

Antonio David Flores en 'Quiero dinero'

Así, no es de extrañar qué Antonio David Flores, necesitara tres minutos de silencio para reponerse al shok que le produjo ver la promo del documental que ha preparado la productora para la que trabaja. Fueron los tres minutos más largos y tensos que ha vivido el colaborador de televisión. Le espera un mes de infarto, rentable y trágico, que tendrá consecuencias impredecibles en su entorno familiar: sus hijos son mayores y, por primera vez, escucharán la verdad de su madre.