Hora, lugar y qué esperan los expertos de la serie “Rocío: contar la verdad para seguir viva”

El estreno de la serie “Rocío: contar la verdad para seguir viva” tiene visos de convertirse en uno de los fenómenos televisivos del año. Tras 25 años sin conceder una entrevista personal, Rocío Carrasco rompe su silencio.

El primer “episodio” que lleva por título “Las alas del viento” provocará “desasosiego” a los espectadores que seguirán el espacio el domingo a las diez de la noche y en Telecinco, según aseguró Jorge Javier Vázquez. El presentador avanzó que Rocío Carrasco aborda temas de los que nunca se ha pronunciado en público “con una contundencia que dejará asombrados a todos”: “Es tan brutal que no admite contestación, pero va a haber quien la ponga en duda”.

El título de la primera entrega está relacionado con la frase que la hija de Rocío Jurado pidió leer al equipo de producción antes de comenzar la grabación: “Para renacer hay que morir, como el ave fénix. Quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan. Alas de oro, de luz y rocío”, se escucha decir a Carrasco en el tráiler.

Rocio Carrasco during promotion musical "Que no daria yo por ser Rocio Jurado" m in Madrid on Friday, 31 January 2020.

La escenificación del documental se produce en el interior de una caja de cristal en la que se van proyectando imágenes de la vida de Rocío, algunas de ellas aseguran que inéditas, que ella va comentando al tiempo que respondiendo a las preguntas.

“Rocío Carrasco tiene su derecho a hablar y contar lo que ha sido su experiencia y su relación con su hija en todos estos años. A mí no me sorprende lo que va a contar porque ya lo publicó Vanitatis cuando teníamos la sentencia de dos mil folios donde se especificaba absolutamente todo y lo que ha sido la tragedia de su divorcio de Antonio David Flores, donde al final son los hijos los que han pagado los platos rotos. Creo que la novedad del documental es precisamente lo que va a contar Rocío. Ella no va a hablar mal de su hija. Lo que hace es dar paso a las preguntas que le hagan sobre la información recogida en la sentencia de malos tratos, las denuncias, cómo vivió esas agresiones y esos insultos pero remitiéndose a lo que ya está escrito en la sentencia”, asegura la periodista del corazón Paloma Barrientos. Además añade que "

Por su parte, Rosa Villacastín afirma que tanto “si lo hace por dinero como si lo hace por vengarse de Antonio David el resultado es el mismo. Los damnificados serán sus hijos. Nada de lo que diga va cambiar el cariño que ellos sienten por su padre y entre ellos. Su hija ha demostrado madurez, adorar a su padre y a su madre; creo que no le van a perdonar que tantos años después, con demandas de por medio, haya grabado esta serie. Y si es por dinero, no tiene perdón De Dios. Revivir lo que la hija ya vivió y que fue el motivo por el que se marchó a vivir con su padre le puede causar tanto a Ro como a David daños psicológicos graves”.

“Miedo me da que Rocío Carrasco empiece a contar la verdad de su mala relación con sus hija, si cuenta episodios conflictivos con Antonio David y sobre su “no” relación con su familia , el tema de la herencia de Rocío Jurado que provocó tantos desacuerdos familiares y, sobre todo, por qué se fue Rocío Flores, y después su hermano David, de la casa materna. Quién agredió a quién y cual era la situación que se vivía en esa casa con Fidel Albiac de por medio. Rocío Flores se fue de un día para otro y esto fue por algo”, asegura el periodista José de Santiago. “Tienen que haberle pagado un buen dinero, ya que si rechazó concursar en MasterChef Celebrity donde se le iba a pagar entre 10.000 y 15.000 euros por semana, con la grabación de esta serie no creo que le hayan ofrecido menos de 40.000 por episodio, lo que evidencia además los problemas económicos que podría estar atravesando la hija de Rocío Jurado”, añade.

Rocio Flores Carrasco

Para Ángela Portero, “el testimonio de Rocío Carrasco, era muy esperado. Los motivos por los que se ha decidido a hablar ahora solo ella los conoce. Además de la amistad que tiene con David Valdeperas, director de “Sálvame” y su director en “Hable con ellas”, su situación económica podría ser el aliciente para que se haya animado a hacerlo. Ha invertido mucho en la realización del musical de su madre y la pandemia ha impedido obtener retorno a esa inversión, pero no el único. Creo que lo que la ha podido decidir a hacerlo en televisión es el enfoque que ha pactado con La Fábrica de la tele, que la presenta como una víctima, no solo de Antonio David, sino de la industria del corazón. Por el cebo que todos hemos visto, en el que se habla de destapar la gran mentira del corazón, parece más que su derecho a réplica, un “akelarre” contra todos los que nos dedicamos a esto: periodistas, presentadores, programas...lo curioso es que lo haga una productora como La fábrica de la tele. Creo que, el apoyo de la productora, la más importante del corazón televisivo, es lo que le ha decidido a hacerlo, al margen de la inyección económica que haya podido obtener con ello. Como periodista tengo interés en conocer su versión, ya que es algo que nos ha negado cada vez que nos hemos puesto en contacto con ella o con su marido, siempre que hemos tratado de contrastar una información que le afectaba. Algo que nunca nos ha negado Antonio David, motivo por el que su ex marido siempre ha contado con un mayor apoyo en los medio”. “Como en cualquier conflicto, no todo es blanco o negro, la gama de grises es infinita y es ahí donde ella puede abrirnos los ojos”, añade Portero.

“Tendrá que entrar en aspectos familiares muy oscuros y dolorosos. Todos sabemos, tras hacerse público en Vanitatis, lo que ocurrió el último día que vio a su hija Rocío, y que la justicia determinó que fue la niña la que la maltrató y no al revés. Pero tendrá que explicar por qué nunca volvió a verla ni a hablar con ella. Aquí ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Pero que conviertan a los periodistas en los malos de la película, no es justo”, concluye.