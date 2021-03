Las 10 frases más demoledoras de Rocío Carrasco

Los dos primeros episodios de la docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” han conseguido pegar al televisor a toda España y las redes sociales se dividen en dos bandos, los que creen a la hija de Rocío Jurado y quienes cuestionan su verdad. y es que Rocío Carrasco narra una historia desconocida hasta ahora que responde, por fin, a las preguntas que se han planteado durante 25 años de su vida. Desde el verano de 1994 en Chipiona, cuando conoció a Antonio David hasta el 5 de agosto de 2019, el día en el que no murió. La entrevista emitida en Telecinco ha dejado estas 10 frases demoledoras:

Rocío Carrasco sobre si le han dicho “mala madre” por la calle: “Demasiadas veces y no solo me lo han dicho por la calle; me lo han dicho en medios de comunicación y en programas de televisión y me han hecho sentirme como tal en varias veces”.

Rocío Carrasco sobre su ex pareja: “Cuando me dejaba a los niños en casa, Antonio David me insultaba. Me decía: te los voy a quitar. Te van a odiar, hija de puta. Él me ha quitado a lo más importante que yo tengo en mi vida, que son mis hijos. Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí”.

“Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. Yo he tenido que hacer como que no los tengo, estando vivos”, ha relatado entre lágrimas.

“Llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011, con un tratamiento fuerte y un diagnóstico bastante fuerte; síndrome ansioso depresivo, moderado y grave”, ha confesado Rocío.

Sobre lo que sucedió el 5 de agosto de 2019, el día que no murió: “Antes del 5 de agosto, ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a conocer a su padre al plató de GH VIP porque él entra en el programa. Yo en ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado”. “No estaba preparada para verla. No quería volver a sentir miedo, vergüenza, cuestionada por todo el mundo. No quería seguir viviendo así.

“Ese día, 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo. Me tomé varias pastillas diferentes. Me quedé dormida. Me salvó Fidel, que entró en la habitación porque yo no me levantaba”, ha declarado.

Rocío Carrasco: “En el hospital dije que me daba igual no haberlo conseguido en ese momento, que lo iba a conseguir y que si no, me queda el Puente de Segovia para tirarme”.

La hija de Rocío Jurado sobre sus hijos: “Casi que prefiero que sigan creyendo la versión que tienen. El día que mi hija se de cuenta de todo lo que ha pasado y de lo que ella ha formado parte y de quién es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida y no me gustaría que sufriera”.

Sobre Ortega Cano: “Yo a José le tenia mucho cariño. Ahora los sentimientos son diferentes... Creo que no fue una decisión acertada por parte de mi madre...”.