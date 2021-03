El día que no murió...¿Quién silenció a Rocío Carrasco?

“Rocío, contar la verdad para estar viva” es el dramático titulo que da inicio a la docu serie que anuncia Telecinco para el fin de semana y que protagoniza Rocío Carrasco. El pasado martes en Sálvame, se estrenaba el trailer y, desde entonces, el programa de las tardes de Telecinco ha avanzado parte del contenido que justifica el tremendo titular.

Pero, dada la enorme repercusión que tienen las noticias que afectan a la hija de Rocío Jurado, sorprende que se hubiera podido mantener oculto lo que mantienen los artífices del programa: el intento de suicidio de Rocío Carrasco, ocurrido “no hace demasiado tiempo” y que sería una de los motivos por los que la protagonista rompe su silencio.

“Lo que voy a contar no es fácil de contar pero ya es demasiado tiempo escuchando mentiras. No me siento identificada con lo que se ha contado de mí, yo no soy eso, no soy esa persona” dice Rocío Carrasco en el documental en el que señala y acusa a su ex de maltratarle. ¿Esa persona es el padre de tus hijos, es Antonio David Flores?- le ha preguntado la artífice de la entrevista-y la respuesta de Rocío ha sido clara: “Sí”

Unas imágenes que hacían explotar a Antonio David Flores: “Rocío Carrasco os ha estafado”. El malagueño, sobre cuya imagen el programa rotulaba el número del teléfono contra el maltrato, ya fue denunciado por ese motivo por su ex, Rocío Carrasco. La denuncia tuvo graves consecuencias laborales para Antonio David Flores, condenado al ostracismo mediático hasta que, en 2019, los juzgados le absolvieron. Regresó por la puerta grande como concursante de Gran Hermano Vip y desde entonces, colabora en Sálvame.

Tras estas declaraciones, Antonio David Flores ha intervenido en ‘Sálvame’ desde Málaga y ha anunciado que va a querellarse contra su exmujer. “Quiero que quede muy claro: A mí mi exmujer me denunció por violencia de género física y psicológica. Y he sido absuelto, que se entere España entera, absuelto. Voy a tomar medidas judiciales contra ella”.

Rocío Carrasco mantiene que ha sido maltratada por Antonio David

Para reforzar la tesis que plantea el programa se han emitido cuatro fragmentos de la entrevista previa a la grabación. En ellos, Rocío Carrasco habla de sus dos hijos, de su nula relación con ellos y de las causas que han llevado a esta situación, en la que se deja entrever el maltrato psicológico.

”¿Te has sentido maltratada?” pregunta la redactora a Rocío Carrasco en uno de los extractos de la entrevista que se emitió ayer en el programa de Telecinco. “No me siento maltratada, me siento muy maltratada,” responde en un suspiro. “He tenido miedo a vivir la vida que me han hecho vivir. He tenido pánico a levantarme, porque no sabía lo que me iba a pesar durante el día. A eso le tenía terror, a la incertidumbre de no saber qué te iba a pasar”, ha añadido antes de explicar que éste es el motivo de su silencio: “Por terror y por la cara de esos dos niños que son mis hijos”.

Rocío denunció a su ex por malos tratos físicos y psicológicos a finales de 2017

El 20 de diciembre de 2017, la ex pareja volvió a verse las caras en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas (Madrid). Antonio David había sido demandado por malos tratos continuados por Rocío Carrasco que le pedía cárcel y el alzamiento de sus bienes. Tras el informe favorable del fiscal en el procedimiento, el ex guardia civil concedía una entrevista a la revista Semana, en la que daba más detalles sobre este sórdido asunto que, hasta entonces, había silenciado. “Rocío dice en la denuncia que la intenté tirar por una terraza en el chalet de Chipiona”, decía el ex guardia civil.

EL TORERO JOSE ORTEGA CANO Y LA CANTANTE ROCIO CON ROCIO CARRASCO Y SUS HIJOS ROCIO Y DAVID FLORES CARRASCO DURANTE LA PROCESION DE LA VIRGEN DE LA REGLA 1999 LA ©KORPA .

La denuncia se refiere a hechos ocurridos durante el verano en el que Rocío Carrasco estaba embarazada de su hijo pequeño, David. Antonio David Flores confesó que Rocío Carrasco presentó contra él una querella por maltrato psicológico continuado y maltrato físico cuando cuando estaba embarazada de tres meses de su hijo pequeño por lo que le solicitaba una indemnización de 180.000 euros por daños morales.

Pero Rocío Carrasco, a pesar de que el fiscal no presentó acusación, no se rindió y recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid. En un escrito recopiló todo lo que el padre de sus hijos había dicho de ella en diferentes medios de comunicación a lo largo de 18 años, para alegar que hubo un “maltrato psicológico sostenido en el tiempo” que había tenido graves secuelas para ella. Ahí, según mantiene Sálvame, estaría el origen de su intento de suicidio.

Las dos fechas que Rocío no olvida nunca: la ultima vez que vio a cada uno de sus hijos

Pero si hay algo que nadie entiende es que Rocío Carrasco no tenga relación con ninguno de sus hijos desde hace años. En la entrevista tratará de explicar esta cuestión que tantas críticas le ha generado y sobre la que nunca ha querido pronunciarse hasta ahora.

Este uno de los fragmentos de vídeo, que lleva por título ‘Habrá quien no me entienda’, se adelanta a lo que puede ocurrir tras la emisión del documental. “Habrá quien me entienda y quiera hacer como que no me ha entendido porque no le convenga y habrá quien no me entienda realmente. Pero yo ahí no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es mostrar y demostrar la verdad”, ha dicho.

“Si va a ser difícil entender lo de la niña, aún más lo del niño-incide la entrevistadora, algo en lo que no coincide la protagonista: ”Dentro de esta historia hay unos puntos muy muy específicos, con los que se entiende perfectamente toda la situación del niño” explica Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado, a quién se ha acusado de ser “mala madre” por no ver a sus hijos en años, ha respondido a estas opiniones y ha dejado claro que se considera una muy buena madre: “Yo si algo me considero en la vida es buena madre porque yo me he puesto por delante de mis hijos siempre, para que a ellos no les rozara ni el aire. Yo he estado malviviendo 20 años con tal de no contribuir al sufrimiento de los niños. Me he arrancado de cuajo lo más importante que, bajo mi punto de vista, tiene una mujer, que son sus hijos”.

ROCIO CARRASCO, FIDEL ALBIAC, JOSE ORTEGA CANO Y ROCIO JURADO LLORANDO DURANTE EL ENTIERRO DE PEDRO CARRASCO JJS / © Korpa 28/01/2001 MADRID *** Local Caption *** PEDRO CARRASCO'S BURIAL PICTURED, ROCIO CARRASCO, FIDEL ALBIAC, JOSE ORTEGA CANO, ROCIO JURADO

Rocío Carrasco, maltratada por su primogénita.

El 27 de julio del 2012 fue la última vez que Rocío Carrasco vio a su hija: “es el peor recuerdo de mi vida”reconoce ella en el documental. De su hijo David se despidió el 23 de junio de 2016, “Son dos fechas que no se me olvidan nunca. Ese día le dije que disfrutara mucho de su verano y que en septiembre ya tenía la boda de su madre, que era lo que él quería. Ese día no llegó, no... no dejaron que llegara”.

En julio de 2012, un mes después de conocer las intenciones de su ex de pedir la custodia total de su primogénita, Rocío Carrasco descubre que la niña que, entonces tiene 15 años, está dispuesta a declarar en su contra para irse a vivir con su padre. La tensión en la casa donde Rocío vive con los dos menores y Fidel Albiac provoca varios incidentes, el más controvertido, cuando llegan a las manos por una “nectarina”.

Es entonces cuando Rocío Flores presenta una denuncia contra su madre por malos tratos en la comandancia de la Guardia Civil de San Agustín de Guadalix, en la que incurre en contradicciones pero que obliga a los agentes a tomar declaración también a la madre e iniciar una investigación que tendría un resultado inesperado para la nieta de Rocío Jurado. El juez determina que fue ella, y no su madre, la autora de un delito de malos tratos continuados y que, no era la primera vez, que pegaba a Rocío Carrasco.

“Sobre las 8:00 h del día 27 de julio de 2012, encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas” dictaminó el juez en 2013.

Antonio David Flores durante la entrevista que concedio al programa de televisión "Salvame Deluxe" tras su salida de Gran Herrmano Vips donde desveló sus diferencias con su exmujer Rocio Carrasco y su marido.

En la sentencia se estableció una orden de alejamiento entre madre e hija que permitió a Antonio David conseguir que su hija se vaya a vir con él a Málaga, el mismo camino que emprendió su hijo David en 2016, meses antes de la boda de su madre con Fidel Albiac.

Durante este tiempo, en el que tan cuestionada estuvo como madre, Rocío Carrasco guardó silencio y prohibió a sus amigos hablar de lo que ocurrió aquella mañana de julio de 2012, entre ella y su hija, y el motivo por el que su hijo David no acudió a su boda con Albiac y desde entonces, tampoco vive con ellos. Ahora, liberada de las ataduras que se había auto impuesto, la hija de La más grande se muestra dispuesta a hablar de todo lo que ha vivido y desenmascarar a Antonio David Flores. El motivo que esgrime: “he tenido que escuchar demasiadas mentiras sobre mí”. ¿Lo conseguirá?