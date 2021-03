Paz Padilla revela que estuvo ingresada tres días por Covid

Hace un par de semanas Paz Padilla se infectó de Covid-19 por lo que tuvo que aislarse en casa durante la cuarentena. Sin embargo, ha sido ahora cuando la presentadora ha revelado que tuvo que se ingresada al sentir una fuerte presión en el pecho.

El primer fin de semana confinada apenas mostraba síntomas por lo que incluso llegó a hacer un directo en Instagram con su amiga Mónica Fernández, cantante de Materia Prima. Pero a partir de entonces nada se supo de ella en los siguientes días hasta ahora. Padilla ha contado en las redes sociales cómo vivió su aislamiento por Covid: «Los primeros días fueron muy sencillos, no tenía apenas síntomas pero a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo una presión en el pecho y me costaba respirar».

Fue entonces cuando decidió acudir al hospital. «Me hicieron una placa y había niveles muy alterados y problemas de coagulación. Decidieron dejarme ingresada en la planta Covid. Ha sido difícil, estar sola y no saber qué va a pasar y cómo vas a reaccionar bien, o si vas a empeorar».

«Mi hija Anna lo ha pasado muy mal, se hacía la fuerte como una mujercita. En el fondo estaba muy angustiada», ha revelado la conductora de Sálvame que ha querido además agradecer el apoyo y cariño recibido tanto por el personal sanitario como por sus seguidores.

«Estoy bien, prácticamente recuperada, ya tengo anticuerpos, la prueba de antígenos ha dado ya negativo, a volver a la guerra... Yo soy deportista, no tengo ninguna patología y tengo 51 años. Nunca pensé que iba a pasar por esto, ahora toca recordarlo como algo que ya pasó», ha confesado.